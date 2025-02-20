АвтоВАЗ ответил на жалобы таксистов на завышение цен

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Цены на автомобили Lada по итогам 2024 года были проиндексированы на 4,3%, что более чем вдвое ниже официальных инфляционных показателей. Lada остается самым доступным автобрендом на рынке. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе АвтоВАЗа на просьбу прокомментировать жалобу ассоциации «Национальный совет такси» (НСТ) на повышение цен.

«Текста упомянутой жалобы мы не видели. АвтоВАЗ не является единственным или доминирующим поставщиком автомобилей для такси. Как известно, сейчас таксопарки выбирают из огромного количества автопроизводителей — отечественных и импортных. Таксисты для нас — особые клиенты, и мы гордимся нашим взаимодействием с ними. Поэтому, конечно, для нас отрадно, когда таксопарки голосуют рублем и выбирают нашу продукцию», — говорится в сообщении АвтоВАЗа.

Ранее в этот день «Ведомости» сообщили, что ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) заподозрила АвтоВАЗ в завышении цен на Lada Granta и Lada Vesta для таксомоторных перевозок и попросила ФАС дать оценку законности таких действий.

В пресс-службе ФАС сообщили, что обращение получено и сейчас рассматривается. По данным издания, так отраслевое лобби пытается противостоять принятию закона о локализации машин для перевозок пассажиров.