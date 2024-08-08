Автоэксперт объяснил вред мойки из ведра для машины

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Ручная мойка автомобиля губкой или тряпкой из ведра вредит лакокрасочному покрытию машины. Об этом предупредил собственник кузовных автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин, передает «Российская газета» 8 августа.

Как объяснил специалист, при такой мойке губка скребет по грязи, которая состоит в основном из песка, обладающего абразивными свойствами. Мелкие частицы растираются по лакокрасочному покрытию, а при ополаскивании губки в ведре песок из нее вымывается не весь. Примерно то же самое происходит при мытье специальными щетками.

Автоэксперт отметил, что самое правильное решение — это бесконтактная двухфазная мойка. Сначала автомобиль обрабатывается пеной, чтобы поднять грязь, которая затем смывается водой под давлением. И только после этого, когда на кузове нет песка, можно протирать машину специальной тряпкой, пишут "Известия".

«И даже при двухфазной мойке есть вероятность того, что на труднодоступных местах (например, уплотнительные резинки) останутся частицы песка, которые могут проникнуть на кузов. Тогда при использовании тряпки эти частицы могут оставить микроскопические царапины на кузове. Впоследствии такие следы убираются только полировкой. Поэтому чем меньше ручного будет в процессе мойки кузова автомобиля, тем лучше», — посоветовал он.