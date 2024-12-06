Автодилеры отказались от новогодних скидок для россиян

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Традиционных новогодних скидок на автомобили в дилерских центрах в этом году не ожидается. Об этом 6 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Причиной этому дилеры называют сложную экономическую ситуацию, которая приводит к росту цен на новые машины. В автосалонах постараются привлечь внимание клиентов подарками и предложениями, но не в таком масштабе, как ранее, уточнили в РОАД.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов назвал главной скидкой в этом году неповышение цен, а сохранение цены в текущих реалиях — лучшей акцией. Импортеры уже присылают письма с сообщением о повышении цен на свою продукцию, и на некоторые модели суммы доходят до 150 тыс. рублей. Это связано с резким ростом курса валюты и индексацией утильсбора.

Также замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев отметил, что скидок больше, чем сейчас, от дилерских сетей не предвидится, поскольку размер маржи не позволяет, пишут "Известия".