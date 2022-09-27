Автобусный маршрут №67 продлен в Волжский район

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Муниципальный маршрут № 67 стал длиннее, а потому теперь востребован не только жителями Самары, но и соседнего Волжского района. С 20 сентября муниципальный маршрут регулярных перевозок №67 «Микрорайон «Крутые Ключи» - Железнодорожный вокзал» продлен до жилого квартала «Баварская деревня». Затем пассажиры могут воспользоваться бесплатной пересадкой на новый мультимодальный маршрут №67к, следующий от остановки «Школа №1 «Образовательный центр» п.г.т. Смышляевка – станция Ягодная».

Ранее губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым было дано поручение областному министерству транспорта и автомобильных дорог - разрешить проблему транспортной доступности микрорайона «Кошелев-Парк» и городского поселения Смышляевка.

Было принято решение об организации мультимодальных заказных перевозок. Для пассажиров проезд этим маршрутом будет бесплатным, так как дополнительные средства выделены из областного бюджета.

«Для горожан, живущих за железнодорожным переездом – появление этого маршрута обеспечит возможность беспроблемной пересадки на автобус маршрута №67. Технически это выглядит следующим образом: 67к следует из Волжского района, доезжает, к примеру, до остановки «Баварская деревня» или «Улица Мира» и там их подхватывает автобус №67. Эти два маршрута состыкованы таким образом, чтобы пассажиры могли без долгого ожидания пересесть на нужный им вид транспорта», - сообщил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г.о. Самара Юрий Тапилин.

По словам представителя компании-перевозчика, на «горячую» линию продолжает поступать обратная связь от пассажиров.

«Хотелось бы отметить, что на этой неделе мы не получили ни одного негативного отзыва на такое «нововведение». Пассажиры звонят либо в поисках своей «потеряшки», но у нас это уже традиционно, или обращаются, чтобы поблагодарить. Особенно сейчас, когда погода непредсказуема, прогулка до остановки может быть не очень приятной», - поделилась представитель автотранспортного предприятия «СамараАвтоГаз» Анна Замыцкая.

На линии работают и пришедшие в прошлом году МАЗы – в целом количество единиц подвижного состава, работающих на маршруте № 67, увеличено до 40. Теперь пассажиры, следующие из Волжского района, смогут расплатиться за билет любым удобным для них способом – транспортными картами всех видов, социальными картами, а также с помощью банковских карт. По подсчетам профильного департамента, самарцы при оплате проезда предпочтение отдают безналичной оплате - от общего объема платежей на наличные деньги приходится только 13%, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: администрация Самары