Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено

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Плохая погода парализовала транспортное сообщение между Самарской и Ульяновской областями.

Рейсы пассажирских автобусов между регионами 23 ноября отменены.

Как сообщили корреспонденту OBOZ.INFO в Центральном автовокзале, «Ульяновск закрыт. Остальные направления работают».

Согласно информации, размещенной на сайте автовокзала, по расписанию, из Самары в Ульяновск сегодня должно было уехать 12 автобусов.

Все эти рейсы, за исключением самого позднего, в 20:15 отменены. То же самое касается и Димитровграда. Нет автобусного сообщения и между соседним регионом и Тольятти.

По информации портала «Автобусные кассы Тольятти», сегодня в Ульяновск должно было уехать семь пассажирских автобусов, шесть, за исключением транзитного, в 20:55 не состоятся.