Автобус №34 изменил маршрут из-за потопа на ул. Ставропольской в Самаре

166

Еще один автобус пустили в объезд из-за потопа на пересечении улиц Пугачевской и Ставропольской. Схему движения в четверг, 3 февраля 2022 года, изменил маршрут № 34. Об этом в твиттере сообщает компания «СамараАвтоГаз», пишет Самара-КП.

— Автобусы № 34 при выезде из парка будут курсировать по улицам Пугачевской, Черемшанской и Алма-Атинской и далее по своим маршрутам. Такая схема будет действовать в обоих направлениях, — отмечает перевозчик.

Воду с проезжей части специалисты уже частично откачали.