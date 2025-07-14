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Аэрофлот расширил услугу по перевозке животных в салоне самолёта

14 июля 2025 19:02
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Аэрофлот расширил услугу по перевозке животных в салоне самолёта

14 июля 2025 года, Москва. — Аэрофлот расширил услугу по перевозке животных в салоне самолёта. Теперь один пассажир может одновременно перевозить в салоне два контейнера с питомцами: на соседнем кресле и под сиденьем впереди стоящего кресла.  Сервис доступен на собственных рейсах Аэрофлота и рейсах дочерней авиакомпании «Россия», выполняемых под кодом SU.

По правилам авиакомпании, вес переноски, которая размещается под сидением, не должен превышать 8 кг. Контейнер для перевозки на соседнем кресле может весить не более 15 кг. Дополнительные требования к переноскам и правила перевозки указаны на сайте Аэрофлота.

В каждый контейнер можно поместить до 3 животных. Таким образом, один пассажир сможет взять в салон сразу до 6 питомцев. Ожидается, что услуга будет востребована у владельцев животных мелких пород, а также при перевозке котят или щенят. Новый сервис позволит владельцам небольших питомцев оставаться рядом с ними на протяжении всего полёта, а значит — путешествовать с ещё большим комфортом и без лишнего стресса.

Аэрофлот внедрил услугу перевозки животного на соседнем кресле в апреле 2024 года. Авиаперевозчик постоянно совершенствует сервисы для пассажиров, которые летают с животными.

Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноимённой Группы также входят авиакомпании «Россия» и «Победа». Группа «Аэрофлот»  безусловный лидер российской гражданской авиации. В 2024 году Аэрофлот перевёз 30,1 млн пассажиров, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 55,3 млн.

 

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