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Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
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Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч

25 июня 2025 19:13
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Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч

Представители авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировали ситуацию с закрытым небом над Самарой. В среду, 25 июня, невозможно не только улететь из Самары, но и прилететь в неё — десятки людей «застряли» в Курумоче и других аэропортах, пишет 63.ру.

«В связи с вводом временных ограничений 25 июня 2025 г. в аэропортах Казани, Самары, Нижнекамска и Ульяновска Аэрофлот вынужден отменить и задержать некоторые рейсы в указанные города до восстановления работы воздушных гаваней. Часть рейсов ушло на запасные аэродромы в Нижний Новгород, Пермь, Уфу, Оренбург и Москву (Шереметьево)», — сообщили в Аэрофлоте.

Пассажирам отменённых рейсов предлагается переоформление билетов на последующие рейсы или возврат денежных средств, уточнили в авиакомпании.

«Просим пассажиров следить за информацией на онлайн-табло и в разделе „Управление бронированием“ на сайте Аэрофлота, информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи, находясь в аэропорту. Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются обслуживанием в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании, в зависимости от продолжительности ожидания вылета», — такой комментарий опубликовал Аэрофлот.

Приволжская транспортная прокуратура также предоставила СМИ комментарий по ситуации.

«В аэропортах Казани, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Ульяновска, Уфы и Чебоксар произошли задержки авиарейсов в связи с ограничениями работы аэропортов Приволжского транспортного региона. Транспортным прокурорам поручено осуществлять мониторинг указанной ситуации в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказания им соответствующих услуг авиакомпаниями. В аэропортах организованы мобильные приемные для пассажиров. В случае нарушений законодательства пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в среду, 25 июня, сотни людей застряли в самарском аэропорту из-за закрытия неба над городом. Полёты гражданских судов временно отменили в целях безопасности. Когда точно снимут ограничения — пока непонятно. Но ближе к вечеру появилась хоть какая-то информация на этот счёт — читайте подробности здесь.

Временное закрытие неба над аэропортом Курумоч привело к невероятному скачку цен. 

Сегодня, 25 июня, были сбиты еще два беспилотника.

Губернатор Самарской области прокомментировал заявление Минобороны РФ о двух сбитых беспилотниках.

«Уважаемые жители Самарской области. Сегодня произошла очередная попытка вражеской атаки нашего региона. Благодаря действиям военных — безуспешная. В небе над Самарой силами ПВО было сбито два беспилотника. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — заявил Вячеслав Федорищев.

Теги: В центре внимания

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