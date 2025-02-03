"Аэрофлот" прогнозирует изменение стоимости билетов на уровне инфляции

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Изменение стоимости авиабилетов в 2025 году ожидается на уровне инфляции. Такой прогноз в интервью "России 24" дал генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

Он подчеркнул, что для достижения прогнозируемой стоимости авиакомпания будет в том числе оптимизировать расходы.

"В 2025 году мы ожидаем и для себя прогнозируем изменения стоимости билетов на уровне инфляции. И будем, безусловно, работать над оптимизацией наших расходов, повышением эффективности нашей деятельности, чтобы обеспечить такие значения", – заявил Александровский.

Ранее сообщалось, что к сентябрю этого года отечественных авиаперевозчиков обяжут предоставить документ, обосновывающий их тарифную политику, пишет Смотрим.