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Аэрофлот после успешного тестирования вводит услугу перевозки животных на соседнем кресле

15 апреля 2024 10:25
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Аэрофлот после успешного тестирования вводит услугу перевозки животных на соседнем кресле

Аэрофлот ввёл новую услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолёта после завершения успешного тестирования. Сервис будет доступен на постоянной основе на собственных рейсах Аэрофлота и рейсах дочерней авиакомпании «Россия», выполняемых под кодом SU.

Новую услугу тестировали в течение трёх месяцев. Результаты показали, что она востребована у владельцев небольших животных и птиц — за это время было перевезено более 900 питомцев. Также по итогам тестирования были увеличены габариты контейнера для перевозки животных в салоне класса Бизнес.

В рамках услуги пассажир может перевезти один контейнер с питомцем общим весом не более 15 кг. Перевозка животного возможна в жёстком и полужёстком контейнере, при этом питомец должен иметь возможность вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. Максимальные габариты контейнера в классах Эконом и Комфорт: полужёсткий — 50х35х32 см, жёсткий — 50х35х30 см. Для класса бизнес: полужёсткий — 50х40х40 см, жёсткий — 50х40х30 см. Контейнер должен соответствовать установленным требованиям, а также иметь ручку или петлю, которая позволит прочно закрепить переноску на пассажирском кресле. Услуга доступна в любом классе обслуживания: В соответствии с правилами безопасности контейнер разрешается размещать только на креслах у иллюминатора**. Эконом, Комфорт, Бизнес*. Оплата за дополнительное место производится по тарифу, применяемому для взрослого пассажира. Более подробно с правилами предоставления услуги можно ознакомиться на сайте.

Параметры контейнера (вес и размеры) для перевозки животного устанавливались с учетом конструктивных особенностей пассажирских кресел, необходимости обеспечения комфорта других пассажиров и соблюдения требований безопасности.

Аэрофлот постоянно стремится создать максимально комфортные и безопасные условия перелёта и учитывать пожелания пассажиров, путешествующих с животными.

*На некоторых типах воздушных судов возможны ограничения.

**В классе Бизнес на самолётах Airbus A350 размещение контейнера возможно только в среднем блоке кресел на нечётных рядах.

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