Аэрофлот на лето увеличит частоту полётов из Москвы в Самару и Волгоград.

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Количество собственных рейсов Аэрофлота из Москвы в Самару увеличится с нынешних 42 до 60 в неделю в летние месяцы. Авиакомпания «Россия» с начала июня откроет на этом направлении дополнительный ежедневный рейс. Общая частота полётов Аэрофлота и «России» между Москвой и Международным аэропортом Курумоч имени Сергея Королёва вырастет до 67 рейсов в неделю.

Количество собственных рейсов Аэрофлота в Волгоград увеличится с нынешних 28 до 42 в неделю в летние месяцы. Авиакомпания «Россия» с начала июня также откроет новый ежедневный рейс между Москвой и Волгоградом. Таким образом, общая частота рейсов на этом направлении в течение лета будет составлять до 49 в неделю.