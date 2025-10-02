4 и 5 октября "Ласточки" заменят обычными электричками

117

В субботу и воскресенье на двух направлениях в 63-м регионе "Ласточки" заменят на составы ЭД4М. Причина - производственная необходимость, сообщает sovainfo.ru со ссылкой на пригородную пассажирскую компанию.



Так, 4-го числа мера затронет пригородные поезда до Сызрани:



- № 7141 Самара (отправление в 7:30) - Сызрань-1 (прибытие в 9:11);



- № 7142 Сызрань-1 (отправление в 9:25) - Самара (прибытие в 11:07);



- № 7145 Самара (отправление к 18:30) - Сызрань-1 (прибытие в 20:10).



В воскресенье, 5-го числа, составы поменяют на другом маршруте:



- № 7124/7123 Новокуйбышевская (отправление в 17:44) - Тольятти (прибытие в 20:07);



- № 7130/7129 Тольятти (отправление в 20:56) - Новокуйбышевская (прибытие в 23:17);



- № 7142 Сызрань-1 (отправление в 9:25) - Самара (прибытие в 11:07).

Фото: freepik.com