39% жителей Самары готовы ездить на беспилотном транспорте

Я нашел ошибку
Главные новости:
Свои предложения по темам, которые, по вашему мнению, должны быть отражены на информационных пилонах, вы можете направить с 6 по 28 мая.
В Самаре пройдет общественное обсуждение наполнения информационных пилонов стелы “Город трудовой доблести”
В Самаре заболели 34 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Воспитанники самарской «Веги» подтвердили высокий уровень знаний на Всероссийской олимпиаде школьников
Воспитанники самарской «Веги» подтвердили высокий уровень знаний на Всероссийской олимпиаде школьников
В Тольятти незаконно зарегистрировали 50 мигрантов
В Тольятти незаконно зарегистрировали 50 мигрантов
На вторичном рынке в городских округах Самарской области стоимость квадратного метра составила 54 660 руб.
На вторичном рынке в городских округах Самарской области стоимость квадратного метра составила 54 660 руб.
Ко Дню Победы более 15 тысяч ветеранов Самарской области получат дополнительные выплаты
Ко Дню Победы более 15 тысяч ветеранов Самарской области получат дополнительные выплаты
Самарцев приглашают Дойти до Берлина»
Самарцев приглашают «Дойти до Берлина»
В ГосДуме предложили ввести госмонополию на ловлю и сбыт осетровых рыб
В ГосДуме предложили ввести госмонополию на ловлю и сбыт осетровых рыб
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.86
-0.4
EUR 89.77
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре День радио посвятят победному маю 1945 года
В Струковском парке прошел первый молодежный фестиваль #МирТрудМай
В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

39% жителей Самары готовы ездить на беспилотном транспорте

6 мая 2021 11:17
169
39% жителей Самары готовы ездить на беспилотном транспорте

В скором будущем беспилотный транспорт придёт во все крупные города России. Больше всего желающих ездить на беспилотном транспорте — среди жителей Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Воронежа и Уфы, меньше всего — среди жителей Нижнего Новгорода и Волгограда. Самара же в данном рейтинге занимает восьмое место, жители в меру скептично относятся к такому нововведению.

Беспилотный транспорт, похоже, скоро станет реальностью, однако ездить на нем пока готовы не все: 31% опрошенных в Самаре признались, что не готовы испытывать на себе такую технологическую новинку. В комментариях автомобилисты признаются, что не хотят лишаться удовольствия от вождения, остальные же делятся опасениями за безопасность и говорят об отсутствии в России необходимой законодательной базы и инфраструктуры. Напротив, 39% участников опроса из Самары готовы пересесть в беспилотники хоть завтра, объясняя это желанием быть в авангарде прогресса и лично убедиться в преимуществах нового транспорта. Каждый третий (30%) житель Самары затруднился однозначно определить свое отношение к подобной перспективе

В целом по стране 37% не поддерживают введение беспилотного транспорта, а 36% участников опроса считают, что это было бы хорошим нововведением, в то время как 27% опрошенных затрудняются дать однозначный ответ.

Мужчины выражают готовность ездить на беспилотном транспорте чаще женщин (43% против 28%). Больше всего же тех, кто готов путешествовать в транспорте, управляемом искусственным интеллектом, — среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. (46%). 

Среди жителей городов-миллионников о том, что с удовольствием попробовали бы себя в роли пассажира беспилотника, чаще всех сообщают жители Казани (45%), Екатеринбурга, Воронежа, Уфы и Челябинска (по 42%), реже всех — респонденты из Нижнего Новгорода (33%) и Волгограда (34%). 

В 2019 году, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, готовность общества к поездкам на беспилотном транспорте среди россиян была на чуть выше: 39% два года назад и 36% сейчас.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 438
  • Время проведения: 15—25 марта 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: беспилотный транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Ко Дню Победы более 15 тысяч ветеранов Самарской области получат дополнительные выплаты
6 мая 2021  13:00
Ко Дню Победы более 15 тысяч ветеранов Самарской области получат дополнительные выплаты
Общество
139
Самарский аэропорт Курумоч получил пять звёзд безопасности по коронавирусу
6 мая 2021  10:47
Самарский аэропорт Курумоч получил пять звёзд безопасности по коронавирусу
Транспорт
194
За сутки в Самарской области 95 человек заболели коронавирусом, 15 умерли
5 мая 2021  13:26
За сутки в Самарской области 95 человек заболели коронавирусом, 15 умерли
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
511
В Ленинском районе Самары в этом году благоустроят 8 дворовых территорий
5 мая 2021  13:04
В Ленинском районе Самары в этом году благоустроят 8 дворовых территорий
Благоустройство
409
Желтый уровень опасности: в Самарской области заморозки после тепла
5 мая 2021  12:39
Желтый уровень опасности: в Самарской области заморозки после тепла
Происшествия
643
Весь список