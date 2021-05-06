39% жителей Самары готовы ездить на беспилотном транспорте

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В скором будущем беспилотный транспорт придёт во все крупные города России. Больше всего желающих ездить на беспилотном транспорте — среди жителей Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Воронежа и Уфы, меньше всего — среди жителей Нижнего Новгорода и Волгограда. Самара же в данном рейтинге занимает восьмое место, жители в меру скептично относятся к такому нововведению.

Беспилотный транспорт, похоже, скоро станет реальностью, однако ездить на нем пока готовы не все: 31% опрошенных в Самаре признались, что не готовы испытывать на себе такую технологическую новинку. В комментариях автомобилисты признаются, что не хотят лишаться удовольствия от вождения, остальные же делятся опасениями за безопасность и говорят об отсутствии в России необходимой законодательной базы и инфраструктуры. Напротив, 39% участников опроса из Самары готовы пересесть в беспилотники хоть завтра, объясняя это желанием быть в авангарде прогресса и лично убедиться в преимуществах нового транспорта. Каждый третий (30%) житель Самары затруднился однозначно определить свое отношение к подобной перспективе.



В целом по стране 37% не поддерживают введение беспилотного транспорта, а 36% участников опроса считают, что это было бы хорошим нововведением, в то время как 27% опрошенных затрудняются дать однозначный ответ.



Мужчины выражают готовность ездить на беспилотном транспорте чаще женщин (43% против 28%). Больше всего же тех, кто готов путешествовать в транспорте, управляемом искусственным интеллектом, — среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. (46%).



Среди жителей городов-миллионников о том, что с удовольствием попробовали бы себя в роли пассажира беспилотника, чаще всех сообщают жители Казани (45%), Екатеринбурга, Воронежа, Уфы и Челябинска (по 42%), реже всех — респонденты из Нижнего Новгорода (33%) и Волгограда (34%).



В 2019 году, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, готовность общества к поездкам на беспилотном транспорте среди россиян была на чуть выше: 39% два года назад и 36% сейчас.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.