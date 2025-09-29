200 самарских пассажиров из Египта на несколько часов задержались в Москве

212

Утром 28 сентября аэропорт «Курумоч», воздушные ворота Самары, был на несколько часов закрыт для приема и отправления рейсов.

Причиной стало обнаружение потенциальной угрозы — беспилотных летательных аппаратов.

Ограничения затронули 11 вылетов: задержки коснулись популярных направлений — Дубай, Анталью, Хургаду, Сочи, Ереван, Минеральные Воды, Москву и Екатеринбург.

Онлайн-табло аэропорта заполнилось пометками о переносах времени вылета, что вызвало напряжённую ситуацию в зале ожидания.

Наибольшее неудобство испытал пассажиры двух самолётов, следовавших из Хургады.

Когда лайнеры уже находились в зоне посадки, им было отдано распоряжение изменить маршрут: один из них приземлился в Нижнем Новгороде, другой — в московском Шереметьево.

Рейс из «Стригино» вернулся в Самару около 10:30. Эвакуация пассажиров из Москвы затянулась — около 200 человек провели в столичном аэропорту несколько часов.

По данным онлайн-табло, их обратный вылет был назначен на 14:20.

В 9:22 по местному времени ограничения были полностью сняты. Росавиация и службы безопасности «Курумоча» подтвердили, что все необходимые меры приняты, угроза ликвидирована, и воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме, пишет Самара-МК.