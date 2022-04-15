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Жители Самары смогут высказать мнение о застройке части территории ЗИМ

15 апреля 2022 09:39
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Жители Самары смогут высказать мнение о застройке части территории ЗИМ

Жители Самары смогут высказать свое мнение относительно планов по застройке части территории завода имени Масленникова. 14 апреля начались общественные обсуждения по этому вопросу.

Завод имени Масленникова (ЗИМ) существовал с 1909 по 2006 год и занимал территорию площадью 55 гектаров в границах улиц Соколова, Ново-Садовой, Лейтенанта Шмидта и берега Волги. На предприятии выпускали боеприпасы, в частности снаряды для знаменитых «Катюш», а также гражданские товары. После перестройки предприятие переживало трудные времена, были забастовки. Но от краха завод спасти не удалось. В 2007 году завершилась процедура банкротства предприятия. Землю передали под жилую и коммерческую застройку. Один из корпусов превратили в ТЦ «Захар». Остальные начали сносить.

— Заявитель попросил разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства участка площадью 50 тысяч кв. м. А именно — согласовать многоэтажную жилую застройку с предельной высотой зданий — 100 метров (примерно 33 этажа. — Прим. ред.). При этом предлагается сделать 0,65 парковочного места на одну квартиру при норме один к одному. Планируемый коэффициент застройки — 0,7, — указано в объявлении мэрии Самары.

Согласно данным кадастровой карты, речь идет об участке, который находится в собственности ООО «Специализированный застройщик "Древо.ЗиМ"», пишет 63.ру. 

На своей части территории ЗИМа «Древо» построит многофункциональный жилой комплекс переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями, подземными-надземными стоянками. Представители организации говорили, что занимаются проработкой концепции, но пока общественности ее не представили. Городские власти рассчитывают, что застройщик покажет что-то оригинальное.

— Место видовое. Полагаем, что типовых архитектурных решений тут не будет, — сказал в интервью 63.RU руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

Но, судя по заявке, застройщик планирует довольно плотную застройку с малым количеством парковок, что, как правило, жителям не нравится. Общественные обсуждения продлятся до 5 мая. Ознакомиться с документами можно в холле первого этажа департамента градостроительства Самары — на улице Галактионовской, 132 — с 21 по 30 апреля включительно. График работы экспозиции: понедельник — четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00 (обед с 12:30 до 13:18), суббота, воскресенье — выходные дни.

Свои предложения и замечания можно будет оставить на сайте мэрии Самары, в книге посетителей экспозиции или направить на электронную почту департамента. Принимать их будут также с 21 по 30 апреля включительно.

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