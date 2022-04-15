Жители Самары смогут высказать мнение о застройке части территории ЗИМ

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Жители Самары смогут высказать свое мнение относительно планов по застройке части территории завода имени Масленникова. 14 апреля начались общественные обсуждения по этому вопросу.

Завод имени Масленникова (ЗИМ) существовал с 1909 по 2006 год и занимал территорию площадью 55 гектаров в границах улиц Соколова, Ново-Садовой, Лейтенанта Шмидта и берега Волги. На предприятии выпускали боеприпасы, в частности снаряды для знаменитых «Катюш», а также гражданские товары. После перестройки предприятие переживало трудные времена, были забастовки. Но от краха завод спасти не удалось. В 2007 году завершилась процедура банкротства предприятия. Землю передали под жилую и коммерческую застройку. Один из корпусов превратили в ТЦ «Захар». Остальные начали сносить.

— Заявитель попросил разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства участка площадью 50 тысяч кв. м. А именно — согласовать многоэтажную жилую застройку с предельной высотой зданий — 100 метров (примерно 33 этажа. — Прим. ред.). При этом предлагается сделать 0,65 парковочного места на одну квартиру при норме один к одному. Планируемый коэффициент застройки — 0,7, — указано в объявлении мэрии Самары.

Согласно данным кадастровой карты, речь идет об участке, который находится в собственности ООО «Специализированный застройщик "Древо.ЗиМ"», пишет 63.ру.

На своей части территории ЗИМа «Древо» построит многофункциональный жилой комплекс переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями, подземными-надземными стоянками. Представители организации говорили, что занимаются проработкой концепции, но пока общественности ее не представили. Городские власти рассчитывают, что застройщик покажет что-то оригинальное.

— Место видовое. Полагаем, что типовых архитектурных решений тут не будет, — сказал в интервью 63.RU руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

Но, судя по заявке, застройщик планирует довольно плотную застройку с малым количеством парковок, что, как правило, жителям не нравится. Общественные обсуждения продлятся до 5 мая. Ознакомиться с документами можно в холле первого этажа департамента градостроительства Самары — на улице Галактионовской, 132 — с 21 по 30 апреля включительно. График работы экспозиции: понедельник — четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00 (обед с 12:30 до 13:18), суббота, воскресенье — выходные дни.

Свои предложения и замечания можно будет оставить на сайте мэрии Самары, в книге посетителей экспозиции или направить на электронную почту департамента. Принимать их будут также с 21 по 30 апреля включительно.