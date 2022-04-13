Зданием для прокуратуры в Тольятти займутся новокуйбышевские проектировщики

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В Тольятти определились с подрядчиком, который займется проектно-изыскательскими работами для строительства центра правопорядка, в котором планируется поместить прокуратуру.

Подряд разыгрывался с отрытого конкурса, в котором приняли участие 11 компаний. На выполнение работ предлагалось 9,5 млн рублей. ООО «НПО Технология», признанное победителем конкурса, оказалось готово сделать пакет документации, в который входит геодезия, геология, археология, экология и гидрометеорология, за 7,5 млн рублей.

Предполагается, что на основании проекта в Тольятти будет построен трехэтажный комплекс. Предполагаемая предельная стоимость строительства объекта – 247 млн рублей. Общая площадь должна составить 1700 кв.м., на прилегающей территории должен находиться автомобильный бокс на три машины, пишет Обозрение.

Фото: pixabay.com