Застройщики Самарской области в третьем квартале 2020 года совершили вдвое больше правонарушений, чем во втором

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Государственная инспекция строительного надзора Самарской области выявила 103 правонарушения в третьем квартале 2020 года, следует из недавно обнародованного инспекцией отчета.

Согласно ему, зафиксировано 42 нарушения требований проектной документации и нормативных документов в области строительства, 46 нарушений установленного порядка строительства\реконструкции или ввода здания в эксплуатацию, 1 случай неисполнения в срок ранее выданного предписания, 7 случаев уклонения от исполнения административного наказания. Еще 6 правонарушений связано с непредставлением сведений, 1 случай — с невыполнением правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.



Также в третьем квартале 2020 года ГИСН вынесла 98 постановлений: 86 — о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 7,1 тыс. рублей, по 12 вынесено предупреждение. Еще 1 протокол направлен на рассмотрение в арбитражный суд Самарской области, 14 протоколов направлено мировым судьям, пишет СО ОНЛАЙН.



Данные по количеству правонарушений за 3 квартал 2019 года ГИСН не обнародовала. А вот во втором квартале 2020 по сравнению с третьим, застройщики нарушали меньше. В целом во 2 квартале 2020 года количество выявленных правонарушений составило 48, сообщается на сайте ГИСН.