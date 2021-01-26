Залы суда в Самаре не будут соседствовать с офисами

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Коммерсанты предпочли получить компенсацию за «Фабрику-кухню» деньгами.

Компания «Самарский Пассаж» все-таки не будет соседствовать с залами заседаний в Шестом кассационном суде, как это предполагалось ранее. Правительство Самарской области нашло возможность выплатить бизнесменам компенсацию в рублевом эквиваленте.

Напомним, когда правительство области пыталось заполучить в собственность архитектурную «святыню» Самары, считающуюся памятником конструктивизма, бизнесменам обещали взамен помещения на втором, девятом, десятом и одиннадцатом этажах общей площадью 5,1 тыс. кв. м и 15 машиномест в здании, в котором должен был быть, но не состоялся Дом правительства.

С этим зданием на тот момент, видимо, вообще не знали, что делать, и отдать часть его бизнесменам, возможно, выглядело неплохой перспективой. Но потом кто-то предложил разместить там Шестой кассационный суд. Что в итоге и произошло.

Видимо, власти решили, что размещать офисы рядом с залами суда хоть и не противоречит закону, но как-то, возможно, немного нелепо. В результате обещанные помещения «Самарскому Пассажу» так и не предоставили, поэтому пришлось достать 348,25 млн рублей и избежать долгих судебных разбирательств, пишет Засекин.