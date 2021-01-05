Выходы из Драмтеатра в Самаре собираются вывести на склон по улице Куйбышева

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Стали известны подробности планов по реставрации Драмтеатра в Самаре. Последнее эскизное предложение архитекторов ГК «Волгатрансстрой» предусматривает обустройство дополнительных выходов из здания, пишет 63.ру.

— Площадь здания планируется увеличить с 11,5 до 17 тысяч кв. метров. Предполагается увеличить количество этажей. Если сейчас в здании 5 этажей, в том числе один подземный. То в проекте обозначены уже 8 этажей, в том числе 3 подземных, — указано в презентации архитекторов.

В подземной части планируется сделать малый зал на 250 мест. Основной зал будет рассчитан на посадку 530 человек.

Вход в малый зал хотят организовать за счет восстановления Пушкинских павильонов. Также планируется устройство выходов из пространства малой сцены на склон по улице Куйбышева.

Окончательный вариант реставрации Драмтеатра еще предстоит выбрать и утвердить властям. Приступить к работам планируют в 2021–2022 годах. На время большого ремонта труппа театра должна будет переехать в другое здание.

Эскиз: ГК «Волгатрансстрой»