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Выбор квартир в новостройках Самары вырос на 55% за месяц

16 июля 2025 15:49
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выбор квартир в новостройках Самары вырос на 55% за месяц

Специалисты «Авито Недвижимости» подвели итоги июня 2025 года на рынке первичного жилья в России. Год к году предложение квартир в новостройках на платформе выросло на 20%, а за месяц — на 4%. В Самаре за тот же период увеличился выбор двухкомнатных квартир (+11%) и студий (+9%).

Положительная динамика по сравнению с маем текущего года наблюдалась в 28 из 42 городов исследования. Выбор квартир на 55% увеличился в Самаре, на 27% — в Саратове, на 19% — в Ростове-на-Дону, в Тюмени и Уфе — на 17% в каждом, в Брянске — на 16%, в Новосибирске — на 14%. Отдельно в Самаре за тот же период выросло предложение однокомнатных (+41%), двухкомнатных (+68%), трехкомнатных квартир (+52%) и студий (+64%).

Лидерами по количеству доступных для приобретения квартир по итогам июня 2025 года стали Краснодар, Воронеж (по 7% от всех предложений страны), Екатеринбург (6%), Москва и Тюмень (по 5%). 

Интерес покупателей к приобретению квартир в новостройках за месяц вырос в 11 городах исследования. Интерес к объектам по сравнению с маем 2025 года увеличился в Екатеринбурге (+24%), Иванове (+20%), Ульяновске (+17%), Владимире (+8%), Новосибирске и Ставрополе (+7% в обоих), Барнауле и Улан-Удэ (+6% в каждом), Красноярске (+3%), Ижевске (+2%) и Липецке (+1%). В Самаре за тот же период вырос спрос на однокомнатные квартиры (+22%) и студии (+19%).

В топ-5 городов по спросу на платформе вошли Краснодар, Воронеж (доли: по 5%), Москва, Санкт-Петербург (по 4%), а также Калининград (3%).

«Потенциальные покупатели новостроек стали просматривать меньше вариантов в процессе поиска, что связано с уменьшением ценового коридора. Это объясняется тем, что драйвером спроса обычно выступает ипотека, а при отсутствии льготной программы покупатель сужает диапазон приемлемой стоимости квартиры для сохранения комфортного ипотечного платежа. При этом динамика количества звонков на одного пользователя в период активного поиска иная. Если раньше покупатели тщательно выбирали из большего ассортимента, прежде чем позвонить, то сейчас, когда выбор альтернатив стал меньше, а застройщики более открыты к индивидуальным условиям и дисконтам, покупатели начали активнее общаться. Из интересных моментов также следует отметить заметный интерес к новостройкам пользователей из других регионов: средневзвешенная доля таких покупателей за последние 1,5 года составила 27%», — отмечает Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».

По сравнению с маем 2025 года цены на квартиры в новостройках практически не изменились, при этом объекты стали дешевле в Самаре (-4%), Волгограде (-3%), Иванове (-2%), Красноярске (-1,4%), Москве (-1,3%), Тюмени (-1,2%) и ещё 12 крупных городах России. 

Дешевле всего в отчетном месяце квартиры в новостройках стоили в Рязани (5,4 млн рублей), Ульяновске (5,6 млн рублей), Ставрополе (5,7 млн рублей), Ярославле и Ижевске (5,8 млн рублей), Брянске (5,9 млн рублей), Саратове и Смоленске (6 млн рублей). Самые высокие цены специалисты «Авито Недвижимости» в отчетном месяце зафиксировали в Москве (26,5 млн рублей), Сочи (20,3 млн рублей), Казани (12,6 млн рублей) и Санкт-Петербурге (11,3 млн рублей). Отдельно в Самаре стоимость квартиры в новостройке составила 8 млн рублей или 133 тыс. в пересчете за квадратный метр. 

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