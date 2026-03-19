Выбор квартир для долгосрочной аренды в Самаре за месяц вырос на 22%

В Самаре проходит IV Межрегиональная специализированная выставка-форум «Комфортная городская среда».
Новый механизм реставрации ОКН в Самаре представили на IV Межрегиональной выставке-форуме «Комфортная городская среда»
С 18 марта по 5 апреля СМИБС и Централизованная система детских библиотек приглашают юных читателей и их родителей на Дни детской книги.
Самарские библиотеки присоединятся к Всероссийской Неделе детской книги
По информации Приволжского УГМС ночью и в первой половине дня 20 марта местами в регионе ожидается туман при видимости 500 м и менее.
20 марта в Самарской области ожидается туман
Врач-стоматолог Самарской областной клинической стоматологической поликлиники Эмили Петросян рассказала, что овным инструментом для удаления мягких отложений с поверхности зубов и десен являются зубная щетка и паста.
Самарский врач-стоматолог  рассказала, как правильно выбрать зубную щетку и пасту
В Самаре сформирован перечень аварийно-опасных участков дорог, где предстоит повысить уровень безопасности в течение 2026 года.
На 13 аварийно-опасных участках самарских  дорог повысят безопасность в 2026 году
Андрей Орлов ознакомился с работой кабинета психотерапевтической помощи в рамках рабочего визита в Кинельскую центральную районную больницу.
В Кинеле откроется кабинет психотерапевтической помощи для участников СВО и членов их семей
В среду, 18 марта 2026 года, состоялось заседание Самарской областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Виталий Шабалатов провел заседание Самарской областной трёхсторонней комиссии
25 марта 2026 года в Самаре пройдет обучающий семинар-интенсив для «серебряных» добровольцев - участников Регионального проекта «Театральная студия «Совушки». 
«Серебряные» волонтёры губернии освоят искусство театральных постановок
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
Выбор квартир для долгосрочной аренды в Самаре за месяц вырос на 22%

197
Выбор квартир для долгосрочной аренды в Самаре за месяц вырос на 22%

По данным технологической платформы Авито Недвижимость, предложение доступных для долгосрочной аренды квартир в России за месяц выросло на 15%. Выбор «однушек» стал больше на 19%, студий — на 16%, «двушек» — на 11%, «трешек» — на 7%. За год предложение в целом по стране выросло на 18%.

Среди крупных городов год к году выбор жилья для долгосрочной аренды сильнее всего вырос в Липецке (в 2 раза), Екатеринбурге и Калининграде (+69% в обоих), Ижевске (+55%) и Перми (+54%). В Санкт-Петербурге предложение увеличилось на 18%, в Казани — на 6%, в Москве — на 3%. В Самаре предложение выросло на 15%.

В отчетном месяце россияне больше всего проявляли интерес к однокомнатным квартирам: их доля в структуре спроса на платформе составила 46%. Следом по популярности расположились двухкомнатные квартиры (29%), студии (17%), трехкомнатные квартиры (7%) и объекты с четырьмя комнатами и более (<1%). За месяц интерес к долгосрочной аренде жилья снизился в целом по России на 9%, что объясняется перетоком части спроса в сегменты покупки жилья на фоне снижения ставок по ипотеке.

За год средняя ставка аренды по предложению на Авито Недвижимости в целом по стране почти не изменилась (-1%), при этом по отдельным форматам снижение больше. Объекты с четырьмя комнатами и более стали дешевле на 24%, с тремя — на 5%, с двумя — на 2%. В то же время более компактные квартиры подорожали на 2%. Самое большое снижение стоимости по сравнению с февралем 2025 года аналитики Авито Недвижимости отмечают в Туле (-9%) и Липецке (-8%), Москве (-9%) и еще 12 крупных городах страны. В то же время арендные ставки выросли в Калининграде (+7%), Тюмени (+6%), Красноярске (+4%), Санкт-Петербурге (+4%), а также еще 21 городе, попавшем в исследование платформы. Отдельно в Самаре средняя стоимость за тот же период увеличилась на 2%. За месяц ставка аренды по предложению на платформе в среднем по России снизилась на 4%. Подробнее — в таблице 1.

Дешевле всего снять квартиру в феврале 2026 года можно было в Брянске (21 тыс. рублей за месяц в среднем), Ульяновске и Иванове (по 23 тыс. рублей), а также Воронеже (24 тыс. рублей). Самые высокие средние ставки аренды аналитики Авито Недвижимости зафиксировали в Москве (73 тыс. рублей, в границах МКАД), Санкт-Петербурге (41 тыс. рублей) и Сочи (40 тыс. рублей), а также в Казани и Улан-Удэ (по 35 тыс. рублей). В Самаре средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры составила 30 тыс. рублей.

«На рынке долгосрочной аренды постепенно накапливается структурное предложение. Часть квартир появляется благодаря инвестиционным покупкам прошлых лет, поскольку недвижимость выступает качественным защитным активом, часть — за счет объектов, которые переходят по наследству или являются вторыми квартирами в семье. В результате арендный фонд постепенно расширяется, что делает рынок более разнообразным и формирует дополнительную конкуренцию между объектами. Это позитивно влияет на ставки с точки зрения арендаторов», — прокомментировал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды Авито Недвижимости.

В центре внимания
В Самаре усилят работу общественного транспорта в день футбольного матча 19 марта
19 марта 2026  13:07
В Самаре усилят работу общественного транспорта в день футбольного матча 19 марта
204
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
18 марта 2026  13:03
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
415
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
18 марта 2026  12:00
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
368
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
18 марта 2026  10:21
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
1086
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026  17:35
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
676
Весь список