Выбор квартир для долгосрочной аренды в Самаре за месяц вырос на 22%

По данным технологической платформы Авито Недвижимость, предложение доступных для долгосрочной аренды квартир в России за месяц выросло на 15%. Выбор «однушек» стал больше на 19%, студий — на 16%, «двушек» — на 11%, «трешек» — на 7%. За год предложение в целом по стране выросло на 18%.

Среди крупных городов год к году выбор жилья для долгосрочной аренды сильнее всего вырос в Липецке (в 2 раза), Екатеринбурге и Калининграде (+69% в обоих), Ижевске (+55%) и Перми (+54%). В Санкт-Петербурге предложение увеличилось на 18%, в Казани — на 6%, в Москве — на 3%. В Самаре предложение выросло на 15%.

В отчетном месяце россияне больше всего проявляли интерес к однокомнатным квартирам: их доля в структуре спроса на платформе составила 46%. Следом по популярности расположились двухкомнатные квартиры (29%), студии (17%), трехкомнатные квартиры (7%) и объекты с четырьмя комнатами и более (<1%). За месяц интерес к долгосрочной аренде жилья снизился в целом по России на 9%, что объясняется перетоком части спроса в сегменты покупки жилья на фоне снижения ставок по ипотеке.

За год средняя ставка аренды по предложению на Авито Недвижимости в целом по стране почти не изменилась (-1%), при этом по отдельным форматам снижение больше. Объекты с четырьмя комнатами и более стали дешевле на 24%, с тремя — на 5%, с двумя — на 2%. В то же время более компактные квартиры подорожали на 2%. Самое большое снижение стоимости по сравнению с февралем 2025 года аналитики Авито Недвижимости отмечают в Туле (-9%) и Липецке (-8%), Москве (-9%) и еще 12 крупных городах страны. В то же время арендные ставки выросли в Калининграде (+7%), Тюмени (+6%), Красноярске (+4%), Санкт-Петербурге (+4%), а также еще 21 городе, попавшем в исследование платформы. Отдельно в Самаре средняя стоимость за тот же период увеличилась на 2%. За месяц ставка аренды по предложению на платформе в среднем по России снизилась на 4%. Подробнее — в таблице 1.

Дешевле всего снять квартиру в феврале 2026 года можно было в Брянске (21 тыс. рублей за месяц в среднем), Ульяновске и Иванове (по 23 тыс. рублей), а также Воронеже (24 тыс. рублей). Самые высокие средние ставки аренды аналитики Авито Недвижимости зафиксировали в Москве (73 тыс. рублей, в границах МКАД), Санкт-Петербурге (41 тыс. рублей) и Сочи (40 тыс. рублей), а также в Казани и Улан-Удэ (по 35 тыс. рублей). В Самаре средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры составила 30 тыс. рублей.

«На рынке долгосрочной аренды постепенно накапливается структурное предложение. Часть квартир появляется благодаря инвестиционным покупкам прошлых лет, поскольку недвижимость выступает качественным защитным активом, часть — за счет объектов, которые переходят по наследству или являются вторыми квартирами в семье. В результате арендный фонд постепенно расширяется, что делает рынок более разнообразным и формирует дополнительную конкуренцию между объектами. Это позитивно влияет на ставки с точки зрения арендаторов», — прокомментировал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды Авито Недвижимости.