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Ввод нового жилья в Самаре в 2024 году увеличился на 3%

9 декабря 2024 12:01
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ввод нового жилья в Самаре в 2024 году увеличился на 3%

По данным Пульса Продаж Новостроек, в 2024 году в российских миллионниках будет введено в эксплуатацию более 19,5 млн кв.м нового жилья. По этому показателю текущий год повторит объемы ввода, которые были зафиксированы в мегаполисах за весь 2023 год.

В Самаре в 2024 году будет введено 490 тыс кв.м жилья, что на 3% больше показателей прошлого года, когда в городе было введено около 480 тыс кв.м. Самара вошла в десятку городов, где в текущем году выросли объемы ввода нового жилья. В топ городов-лидеров по объему ввода новостроек в 2024 году вошли: Москва (6,6 млн кв.м), Санкт-Петербург (3 млн кв.м), Краснодар (2,2 млн кв.м), Екатеринбург (1,4 млн кв.м) и Новосибирск (1 млн кв.м).

В ряде миллионников за весь 2024 год будет зафиксирован значительный рост объема ввода новостроек. По этому показателю на первом месте находится Омск - в 2024 году в городе построили 170 тыс. кв.м жилья, что на 73% больше прошлогоднего показателя. На втором месте оказался Волгоград, где за полный год объем строительства вырос на 28% и достиг 460 тыс. кв.м. На третьем месте находится Новосибирск - за текущий год в городе построили 1 млн кв.м жилья, что на 12% больше, чем в 2023 году. Четвертое место по росту объема ввода новостроек заняла Москва - 6,6 млн кв.м (+11% за год), а пятое - Казань - 480 тыс. кв.м (+7% за год).

“Сегодня мы видим, что прогнозируемый объем ввода жилья в российских миллионниках в текущем году сравняется с показателями 2023 года, - комментирует Артем Советников, генеральный директор сервиса Пульс Продаж Новостроек, - В предыдущие годы такие показатели достигались за счет высокого спроса на новое жилье со стороны покупателей с заемными средствами. Сегодня эта тенденция сохраняется, а по итогам года мы увидим также рост объемов ввода в столице и некоторых мегаполисах. Завершение льготной ипотеки действительно стало важнейшим событием года. Мы предполагаем, что объемы ввода в 2025 году также сохранятся, а в условиях осложненного спроса это, вероятно, приведет к накоплению нераспроданных остатков и пересмотру стратегии продаж”.

По данным Яндекс Недвижимости в среднем в ноябре в крупнейших российских городах цена квадратного метра в новостройках составила 172 000 р/кв.м, а объем предложения увеличился на 1%. При этом в 13 мегаполисах из 16 зафиксирован рост медианной цены квадратного метра, в основном обусловленный выводом в продажу большего количества более ликвидных одно- и двухкомнатных квартир, где стоимость квадратного метра традиционно выше, чем в многокомнатных.

 

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