Вторичка уже на четверть состоит из недавних новостроек

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Эксперты Циан.Аналитики изучили структуру предложения на вторичном рынке городов-миллионников и выяснили, какую долю составляют квартиры в современном жилфонде и в каких городах самый «молодой» рынок.

Методика

Были проанализированы объявления о продаже квартир на вторичном рынке на сайте cian.ru в городах-миллионниках РФ.

Вклад недавних новостроек в общее предложение растёт

Квартиры в домах, построенных за последние 10 лет, составляют в среднем 24% от активного предложения на вторичном рынке городов-миллионников. Объекты в недавно сданных домах встречаются на рынке большинства городов наиболее часто.

Чуть менее распространены на рынке квартиры в постсоветских монолитных и кирпичных домах (в среднем - 18%), а также в советских пятиэтажках и советских панельных и блочных домах выше 5 этажей (по 15%).

5 лет назад недавние новостройки уступали по объёму предложения постсоветским монолитным и кирпичным домам и составляли 19% рынка. Увеличение доли современных домов на вторичном рынке стало следствием действия льготной ипотеки. За счёт низких ставок на рынке новостроек в последние годы наблюдалась повышенная инвестиционная активность - многие покупали квартиры не для собственного проживания, а для перепродажи. Как результат - к настоящему времени на рынок вышло большое количество лотов в новых домах.

Структура предложения на вторичном рынке по типам застройки в декабре 2019 г. и 2024 г. (в среднем по городам-миллионникам)

Источник: Циан.Аналитика

Только в трёх городах недавние новостройки не входят в топ-3 самых распространённых на рынке объектов

В среднем по миллионникам на квартиры в недавно сданных домах приходится 24% вторичного рынка. Самый «молодой» рынок в Краснодаре - здесь на этот тип застройки приходится более половины всех лотов (59%). На втором месте Ростов-на-Дону, где квартиры в современных домах составляют около 40% активного предложения. Замыкает тройку лидеров Новосибирск (31%). В Уфе, Воронеже и Санкт-Петербурге также квартиры именно в таких домах чаще всего встречаются на вторичном рынке.

В Казани, Красноярске, Москве и Перми квартиры в недавних новостройках занимают 2 место по представленности на рынке. Их опережают постсоветские монолитные и кирпичные дома (в Казани) или советские пятиэтажки (в других трёх городах). В Екатеринбурге, Челябинске и Волгограде недавно сданные дома замыкают тройку наиболее часто представленных на вторичном рынке.

Только в Самаре, Омске и Нижнем Новгороде современных домов заметно меньше, чем домов других периодов постройки. Здесь значительную долю рынка составляют квартиры в домах советского периода.

Доля квартир в недавних новостройках в предложении на вторичном рынке городов-миллионников в декабре 2024 г.

Источник: Циан.Аналитика

«В конце 2024 г. около четверти всего объёма активного предложения на вторичном рынке в среднем по городам-миллионникам приходится на квартиры в домах, построенных за последние 10 лет. За последние 5 лет рынок заметно “помолодел”, – комментирует Елена Бобровская (Лапшина), эксперт Циан.Аналитики. – Учитывая высокую инвестиционную активность во времена льготной ипотеки, высокие темпы жилищного строительства и реализацию программ по расселению ветхого жилья можно ожидать, что структура предложения будет и дальше постепенно меняться в пользу более современных объектов».