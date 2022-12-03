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В Самаре открылся новый детский сад для 132 ребят

3 декабря 2022 14:52
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Детский сад имеет свою образовательную специфику – приоритетным направлением развития детей здесь является развитие технического творчества.

2 декабря в областной столице состоялось торжественное открытие нового детского сада, построенного по нацпроекту «Демография». В церемонии открытия приняли участие первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков, заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская, глава городского округа Самара Елена Лапушкина, родители и педагоги.

Появление детского сада на улице Ташкентской стало долгожданным событием для жителей Кировского района Самары - его открытие позволит полностью исключить очередность в микрорайоне. Вновь построенное здание является вторым корпусом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120». Новый корпус открыл двери для 132 ребят, в том числе 60 ясельного возраста от 1 года до 3 лет.        

От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова родителей и педагогов с открытием детского сада поздравил председатель регионального Правительства Виктор Кудряшов:

«Сегодня мы видим замечательный детский сад, где светло, тепло, очень хороший уровень технического оснащения. Это яркий результат реализации национального проекта «Демография», который был инициирован Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров ставит перед нами приоритетную задачу по ликвидации очередности в детские сады. В Кировском районе теперь эта проблема полностью решена. Сегодня мы также решаем эти вопросы в микрорайонах комплексной застройки Самары. В каждой новой школе, а за последние три года их построено семь, в обязательном порядке есть дошкольное учреждение. В других муниципалитетах очереди нет совсем - с 2018 по 2021 годы в области построено 47 детских садов, и еще порядка тысячи новых мест мы открываем в текущем году».

Виктор Кудряшов пожелал ребятам, чтобы детский сад стал для них вторым домом. Председатель областного Правительства вручил заведующей детского сада Ларисе Хивинцевой подарок учреждению от региона - конструктор по образовательной робототехнике с ноутбуком, предназначенный для занятий по изучению основ робототехники, конструирования  и моделирования с детьми в возрасте 5-7 лет. Подарок был выбран неслучайно, детский сад имеет свою образовательную специфику – приоритетным направлением развития детей здесь является развитие технического творчества.

«Строительство любого объекта социальной сферы, особенно детского сада, особенно в Кировском районе, одном из крупнейших по численности населения, конечно, имеет огромное значение. Кроме того, в этом детском саду уже есть детки, которые живут не в Кировском районе, родители будут привозить детей и с других районов. Вместе со строительством детского садика качественно изменилась и территория вокруг: преобразился сквер на Ташкентской, как мы и обещали, появились новые качественные дороги на внутриквартальных территориях, новое освещение, тротуары», - подчеркнула глава Самары Елена Лапушкина.

С ответным словом от родителей выступила Оксана Миронова. «Мы благодарны Правительству Самарской области и Администрации города за то, что в Самаре строят такие прекрасные современные детские сады. Мы очень счастливы, что у нас появилась возможность попасть именно сюда», - сказала она.

Новый детский сад построен с учетом актуальных тенденций, оснащен современным оборудованием, в том числе мультимедийным телевизионным комплексом, проектором, интерактивной доской. Здесь есть просторные музыкальный и физкультурный залы, интерактивный бассейн, предусмотрены кабинеты психолога и логопеда, современный пищеблок. Медицинский блок включает медицинский и процедурный кабинеты и изолятор.

Важно, что здание детского сада оборудовано системами противопожарной защиты, видеонаблюдения, охранной сигнализации. Групповые площадки оснащены теневыми навесами, набором малых архитектурных форм в соответствии с возрастом детей. На территории предусмотрена физкультурная площадка и зона парковки для колясок.

 

Фото:   Юлия Рубцова

 

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