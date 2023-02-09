Возле самарской дачи со слонами хотят построить малоэтажки

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У мэрии Самары попросили разрешение на застройку берега Волги. Проект вынесли на общественные обсуждения.

— ООО «Будущее» попросило согласовать малоэтажную многоквартирную застройку на участке площадью 1934 квадратных метров. Территория расположена по адресу: Октябрьский район, улица Советской Армии, — говорится в документах.

Участок земли, о котором идет речь расположен на берегу Волги. Рядом находится знаменитая дача со слонами.

Также интересно, что соседний участок осенью 2022 года попал по комплексное развитие. Суть этой процедуры в том, что мэрия формирует участок с ветхими или старыми домами и выставляет их на аукцион. Победивший на торгах застройщик должен расселить жителей и построить на этом месте новые жилые дома.

В данном случае под снос попадут жилые дома № 260, 276, 278, 280, 288 по Советской Армии, а также не признанный аварийным дом № 284 по той же улице. На освободившейся территории будет разрешено строить высотки до 100 метров. Очевидно, эти свечки будут находиться вплотную к территории будущей малоэтажной застройки, пишет 63.ру.