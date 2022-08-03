Вместе с реконструкцией моста в районе Кинеля начнутся работы на городском водозаборе

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Правительство Самарской области планирует привлечь федеральные средства на модернизацию еще одного крупного объекта водоснабжения – водозабора городского округа Кинель – и провести глобальную реконструкцию моста через реку Большой Кинель. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания, которое провел 2 августа 2022 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. В нем приняли участие региональные министры, руководители ведомств и главы отдельных муниципалитетов.

В середине июня в Самарской области закрыли движение на дороге Самара – Бугуруслан. Перекрыт участок от примыкания дороги «Усть-Кинельский - Новый Сарбай - Урал – Муханово» до км 8+335 (развязка на село Богатое). Автомобилистов просят выбирать другие маршруты. Экстренные меры ввели в связи аварийным состоянием моста через реку Большой Кинель. Накануне специалисты обследовали объект и сделали выводы, что движение по нему небезопасно.

Важно отметить, что, в связи с перекрытием дороги, ни один населенный пункт не оказался отрезанным от путей сообщения. Транспорт, в том числе и общественный, может проехать по трассе Самара-Бугуруслан с заездом в поселок Усть-Кинельский через транспортную развязку на 34-м километре.

Вместе с тем, короткий и удобный путь с мостом через Большой Кинель решено восстановить в короткие сроки. Основной объем предстоящих работ связан с восстановлением моста. Сейчас заканчивается проектирование семипролетного строения. Ввести мост в эксплуатацию планируют через 1,5-2 года после начала строительства.

Виктор Кудряшов поручил областному министру транспорта и автомобильных дорог Ивану Пивкину в ближайшее время подготовить сметную документацию, чтобы предусмотреть средства на объект в областном бюджете и начать работы.

Но сначала необходимо решить еще один вопрос. Территория, на которой должен строиться мост, относится к первому поясу зоны санитарной охраны водозабора, питающего водой поселок Усть-Кинельский, а значит, строительные работы там полностью исключены.

На совещании обсудили возможные варианты решения проблемы. Один из них временный: водозабор и насосную станцию можно перенести выше по течению и разместить на понтонах. Однако, по оценке министра энергетики и ЖКХ, этот способ достаточно затратный. Второй вариант – использование водозабора первого подъема Кинеля для водоснабжения Усть-Кинельского. Мощности водозаборного узла это позволяют. Чтобы запитать поселок, необходимо проложить водовод протяженностью 6,4 км. Затем Правительство региона планирует привлечь на реконструкцию водозабора региональные и федеральные средства.

«У нас есть проект нового водозабора города Кинеля, и мы готовы его доработать и включить в пятилетнюю программу, которую формируем сейчас совместно с федеральным министерством строительства», - отметил Александр Мордвинов.

Это позволит синхронизировать взаимосвязанные проекты – решить вопрос со строительством моста и в перспективе получить еще один современный объект инфраструктуры в виде обновленного водозабора и НФС, которые обеспечат жителей водой более высокого качества. Глава городского округа Кинель Александр Прокудин также отметил, что такой вариант позволит избежать проблем с водоснабжением города и поселка.

«Считаю вариант со строительством водовода перспективным, думаю, что нужно идти по этому пути. Это позволит нам модернизировать систему водоснабжения и к 2025-26 году обеспечить бесперебойным и надежным водоснабжением 11 тысяч человек», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Председатель областного Правительства поручил главе муниципального образования начать проектирование водовода. Областные власти готовы рассмотреть вопрос предоставления бюджетного кредита на эти цели, а также профинансировать из областного бюджета строительно-монтажные работы на объекте. Дополнительно средства областного бюджета на условиях софинансирования будут вложены и в строительство водозабора.

Напомним, в текущем году в Самарской области в рамках программы «Чистая вода» идут работы на 13 объектах водоснабжения.