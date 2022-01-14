Власти региона обсудили инвестиционные проекты по капитальному строительству объектов Самарской области

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Вчера, 13 января 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам деятельности министерства строительства Самарской области. Участники совещания обсудили планы по строительству объектов капитального строительства в регионе в 2022-2024 годах, заказчиками по которым выступают органы местного самоуправления Самарской области и ГКУ «Управление капитального строительства».

«В этом году стоит задача достаточно рано внести изменения в региональный бюджет. Ориентируемся на третью декаду февраля. Для того чтобы настроить полностью год, дать возможность по тем объектам, где из-за недостатка финансирования нельзя провести торги, все-таки эту процедуру начать. И в сезон, уже в апреле, войти в стройку», - начал совещание первый вице-губернатор.

Детально участники совещания рассмотрели вводные объекты 2022 года. Были подняты проблемные вопросы, связанные с удорожанием строительных материалов, по переходящим объектам капстроительства, где уже заключены контракты. «Мы должны убедиться, что они будут стопроцентно, гарантированно введены в текущем году», - поставил задачу Виктор Кудряшов.

Также в ходе работы обсудили новые объекты, которые предполагается ввести в ближайшие годы. Председатель областного Правительства поручил управлению капстроительства подготовить план-график с датами конкурсных процедур: «Все ли готово для этих конкурсных процедур, может быть, где-то нужна корректировка проекта, пересчет сметы». Министерству строительства дано поручение представить в недельный срок контрольные точки по объектам, где необходимо провести торги.

Руководитель управления строительства объектов регионального значения Раис Шакиров рассказал, что все четыре объекта, включенные в программу «Стимул», обеспечены средствами в полном объеме. Это объекты: «Территория 7-ой очереди застройки жилого района, расположенная по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальными очистными сооружениями (3 этап)»; «Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 1 комплекс. 3 очередь»; «Строительство автомобильных дорог в жилом районе г.о. Самара. Автомобильная дорога по ул. Солженицына»; «Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. Дождевая канализация с территории 3, 4, 5 микрорайонов. Аккумулирующий резервуар». По одному объекту уже проведены конкурсные процедуры, по остальным их планируется завершить до 1 апреля, с завершением строительно-монтажных работ в текущем году.

Также продолжится строительство двух школ в рамках национального проекта «Образование», которые планируется ввести в эксплуатацию в текущем году. Будет начато строительство еще четырех школ в рамках государственно-частного партнерства, завершить строительство одной из них планируется уже в 2022 году, остальных - в следующем году.

Кроме того, на совещании, администрации г.о. Самара поручено подготовить предложения по потенциальным территориям для размещения детских садов на перспективу. Для областной столицы эта тема продолжает оставаться актуальной.

Стоит отметить, что на территории региона продолжаются работы по строительству объектов культуры, здравоохранения, спорта, социальной защиты, транспорта и другие.



