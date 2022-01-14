Я нашел ошибку
Главные новости:
На дорогах снежные заносы.
В Самарской области ожидается сильный снег и ветер
Самарский квартирный вор оставил паспорт на месте преступления
Самарский квартирный вор оставил паспорт на месте преступления
Лавров: Терпению России из-за действий Запада пришел конец
Лавров: Терпению России из-за действий Запада пришел конец
Дорожные службы Самары просят автомобилистов не оставлять надолго личный транспорт на обочинах дорог
Дорожные службы Самары просят автомобилистов не оставлять надолго личный транспорт на обочинах
Самарские компании все чаще предлагают вернуться на работу бывшим сотрудникам
Самарские компании все чаще предлагают вернуться на работу бывшим сотрудникам
На Сахалине пропавшую девочку нашли в собачьей будке
На Сахалине пропавшую девочку нашли в собачьей будке
Жительница Чапаевска пыталась топором убить знакомую
Жительница Чапаевска пыталась топором убить знакомую
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.57
0.04
EUR 85.46
0.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится лекторий "Герои и антигерои "Нового Голливуда”"
В Самаре соблюдение масочного режима в общественном транспорте остается на усиленном контроле
В самарской кирхе состоится первый концерт цикла «Музыкальные путешествия по Европе»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Власти региона обсудили инвестиционные проекты по капитальному строительству объектов Самарской области

14 января 2022 11:39
174
Власти региона обсудили инвестиционные проекты по капитальному строительству объектов Самарской области

Вчера, 13 января 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам деятельности министерства строительства Самарской области. Участники совещания обсудили планы по строительству объектов капитального строительства в регионе в 2022-2024 годах, заказчиками по которым выступают органы местного самоуправления Самарской области и ГКУ «Управление капитального строительства».

«В этом году стоит задача достаточно рано внести изменения в региональный бюджет. Ориентируемся на третью декаду февраля. Для того чтобы настроить полностью год, дать возможность по тем объектам, где из-за недостатка финансирования нельзя провести торги, все-таки эту процедуру начать. И в сезон, уже в апреле, войти в стройку», - начал совещание первый вице-губернатор.

Детально участники совещания рассмотрели вводные объекты 2022 года. Были подняты проблемные вопросы, связанные с удорожанием строительных материалов, по переходящим объектам капстроительства, где уже заключены контракты. «Мы должны убедиться, что они будут стопроцентно, гарантированно введены в текущем году», - поставил задачу Виктор Кудряшов. 

Также в ходе работы обсудили новые объекты, которые предполагается ввести в ближайшие годы. Председатель областного Правительства поручил управлению капстроительства подготовить план-график с датами конкурсных процедур: «Все ли готово для этих конкурсных процедур, может быть, где-то нужна корректировка проекта, пересчет сметы». Министерству строительства дано поручение представить в недельный срок контрольные точки по объектам, где необходимо провести торги.

Руководитель управления строительства объектов регионального значения Раис Шакиров рассказал, что все четыре объекта, включенные в программу «Стимул», обеспечены средствами в полном объеме. Это  объекты: «Территория 7-ой очереди застройки жилого района, расположенная по адресу: Самарская область,  Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальными очистными сооружениями (3 этап)»;  «Обеспечение  автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 1 комплекс. 3 очередь»; «Строительство автомобильных дорог в жилом районе г.о. Самара. Автомобильная дорога по ул. Солженицына»; «Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. Дождевая канализация с территории 3, 4, 5 микрорайонов. Аккумулирующий резервуар».  По одному объекту уже проведены конкурсные процедуры, по остальным их планируется завершить до 1 апреля, с завершением строительно-монтажных работ в текущем году. 

Также продолжится строительство двух школ в рамках национального проекта «Образование», которые планируется ввести в эксплуатацию в текущем году. Будет начато строительство еще четырех школ в рамках государственно-частного партнерства, завершить строительство одной из них планируется уже в 2022 году, остальных - в следующем году.

Кроме того, на совещании, администрации г.о. Самара поручено подготовить предложения по потенциальным территориям для размещения детских садов на перспективу. Для областной столицы эта тема продолжает оставаться актуальной.

Стоит отметить, что на территории региона продолжаются работы по строительству объектов культуры, здравоохранения, спорта, социальной защиты, транспорта и другие. 


 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
14 января 2022  13:19
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
127
В Самарской области 14 января под влиянием атлантического циклона​ ожидается​ усиление ветра, снегопады, метели
14 января 2022  10:30
В Самарской области 14 января под влиянием атлантического циклона​ ожидается​ усиление ветра, снегопады, метели
248
В интеллектуальных соревнованиях на знание истории родного края приняли участие команды из всех 37 муниципальных образований области.
13 января 2022  21:56
Дмитрий Азаров поздравил победителей квиза, посвященного Дню Самарской губернии
449
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья
13 января 2022  13:09
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья
510
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Губернатора и жителей с Днём Самарской губернии
13 января 2022  10:21
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Губернатора и жителей с Днём Самарской губернии
405
Весь список