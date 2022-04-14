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Власти расширили список территорий, которые планируют отдать под комплексную застройку в Самаре

14 апреля 2022 13:23
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Власти расширили список территорий, которые планируют отдать под комплексную застройку в Самаре.

Речь идет о кварталах со старым жильем. Дома снесут. А на их месте инвесторы смогут построить новые, современные здания.

Как сообщили в региональном правительстве, реализацию программы в Самарской области начнут с Самары. Власти отобрали несколько площадок для комплексного развития, учитывая размеры участка, наличие значительного объема аварийных объектов, расположение территории. В первую очередь реновация ожидает кварталы с двухэтажками, построенными в 40–50-е годы XX века.

Первый этап программы запустят в работу в 2022 году. Уже подготовлены 12 лотов. Первые два — 1-й квартал Мехзавода и участок в районе улиц Нагорной, Ставропольской, Советской и Юных Пионеров — выставят на аукцион уже в марте. И, как говорят чиновники, к ним уже проявляют интерес иногородние застройщики.

Также под застройку планируют отдать квартал в границах улиц Ставропольской, Советской, Нагорной, Пугачевской. Застройщику нужно будет расселить и снести 29 жилых домов, чтобы построить новые здания.

Кроме того, в список попали 766-й квартал Кировского района (Ташкентский переулок — улица Черемшанская), улица Белорусская в Куйбышевском районе, кварталы в районе пересечения улицы Авроры и Ивана Булкина, кварталы на улице Вольской, пишет 63.ру.

— Комплексное развитие территорий называют программой всероссийской реновации. В ближайшие годы этот механизм будет определяющим в развитии городской застройки. Мы заинтересованы в том, чтобы в конкурсе на заключение договоров на КРТ участвовали самые надежные и ответственные застройщики. Им предстоит решать большую государственную задачу по совершенствованию городской среды, повышению качества жизни людей, — прокомментировал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

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