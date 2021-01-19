Власти предлагают кардинально изменить схему освоения площадок в Самаре

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На ближайшем заседании регионального градсовета департамент градостроительства представит кардинально новую для Самары концепцию, пишет 18 января газета «Самарское Обозрение». Власти предлагают поделить все городские площадки на три категории и допускать их застройку лишь после утверждения не только проекта планировки, но и паспорта архитектурного облика.



Власти предлагают выделить в городе три условные категории — территории со сформированной комфортной средой, территории комплексного устойчивого развития и территории с деградированной средой. Для каждой категории предусмотрена своя парадигма развития — по количеству машино-мест, этажности и проекту планировки. В презентации, которую представят на градсовете, в качестве примера приводятся две локации. Так, площадка завода им. Масленникова в границах улиц Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, улицы Лейтенанта Шмидта отнесена к территории комплексного устойчивого развития. Локация по границе ул. Лейтенанта Шмидта и Ново-Садовой — к деградированной среде, а застройка улиц Николая Панова, Ерошевского (до Скляренко) — к сформированной комфортной среде.



Опрошенные «СО» эксперты пока не понимают, как будет реализован данный механизм, но отмечают, что, скорее всего, это усложнит схему работы застройщиков, что снизит интерес инорегиональных игроков к перспективе зайти в областную столицу.