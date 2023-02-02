Власти не разрешили строить новую высотку на ул. Ново-Садовой в Самаре

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Администрация Самары отказала бизнесмену Олегу Вахрамову в застройке участка на улице Ново-Садовой. Он планировал возвести высотку посреди частного сектора в районе Постникова оврага.

– Отказать Олегу Вахрамову в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 1 817 кв. м на улице Ново-Садовой под многоэтажную жилую застройку, – говорится в документах на сайте мэрии Самары.

Проект бизнесмена предусматривал урезанную парковку – 0,7 машино-места на одну квартиру. По правилам должно быть один к одному. Основанием для отказа в предоставлении разрешения на строительство высотки стало отрицательное мнение членов комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройке при главе Самары, пишет Самара-КП.