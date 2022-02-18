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Виктор Кудряшов провел совещание с представителями минстроя региона по вопросам ввода жилья в 2022-2030 годах

18 февраля 2022 16:48
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Застройщиков Самарской области призвали принять активное участие в программе комплексного развития территорий.

В четверг, 17 февраля, Виктор Кудряшов провел совещание с представителями строительной отрасли региона по вопросам ввода жилья в 2022-2030 годах. В нем приняли участие представители министерства строительства региона, в режиме видеоконференцсвязи к разговору подключились главы Самары и Тольятти, руководители ресурсоснабжающих организаций и более 30 крупнейших строительных компаний региона.

«Только что завершилось расширенное заседание штаба по региональному развитию под председательством заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина. Подведены официальные итоги развития строительной отрасли за прошлый год, зафиксированы рекордные показатели за последние годы, в целом по стране было введено более 92 миллионов квадратных метров жилья. Очень важно, что Самарская область заняла первое место в Приволжском федеральном округе по темпам прироста объемов строительства жилья в 2022 году. У нас было введено 1803 тысячи квадратных метров жилья, мы приросли по сравнению с прошлым годом почти на 29%», – отметил, открывая совещание, Виктор Кудряшов.

«Благодарю всех, кто внес вклад в достижение этого показателя: министерство строительства, администрации муниципальных образований и, конечно, застройщиков: каждый из вас воспользовался возможностями рынка и максимально реализовал тот потенциал, который у вас был. Прошу министерство подготовить предложения по награждению наградами Губернатора застройщиков, которые показали наибольшую динамику», – продолжил председатель облправительства.

 

Фото:   pixabay

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