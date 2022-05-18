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Виктор Кудряшов побывал на строительстве трех социальных объектов в Самаре

18 мая 2022 16:29
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Крытого футбольного манежа, детской инфекционной больницы на улице Шверника и школы на Пятой просеке.

В среду, 18 мая 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов побывал на строительстве трех социальных объектов в областном центре – крытого футбольного манежа, детской инфекционной больницы на улице Шверника и школы на Пятой просеке. Вместе с министром строительства Николаем Плаксиным он проинспектировал ход работ и обсудил с подрядчиками проблемные вопросы и исполнение графика строительства.

Старт возведению крытого футбольного манежа, расположенного поблизости от «Солидарность Арена», дал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Строительство ведется в рамках национального проекта «Демография». Планируется, что здесь будут проводиться футбольные матчи и тренировки команд разных возрастов. Общая площадь здания составит 14 тысяч квадратных метров. В манеже оборудуют поле размером 105 на 68 метров с искусственным травяным покрытием и трибуны на 500 мест. В подтрибунном пространстве разместят раздевалки, центр управления, телекоммуникационное оборудование, комментаторские. Проектом предусмотрены помещение для занятий на тренажерах, конференц-зал. Фасад арены будет выполнен из тонированного стекла и панелей.

К настоящему времени на площадке завершается возведение административного корпуса, готовы фундамент и колонны основного здания, смонтированы наружные инженерные сети теплоснабжения, ливневой, бытовой канализации и водопровода.

«У нас сохраняется масштабная программа по строительству, реконструкции, ремонту объектов капительного строительства. В прошлом году их было 44. В этом году на разных стадиях проектирования и производства работ находится около 50 объектов. Программа сохраняется. Это спортивные комплексы, больницы, учреждения образования. Футбольный манеж – уникальный для города объект. Длина балок, которые будут перекрывать крышу, превышает 90 метров, для их монтажа потребуется специальное оборудование, многотоннажные краны. Особенность объекта в том, что он включает в себя большое количество металлоконструкций. Поэтому много вопросов, связанных с удорожанием строительных материалов, прежде всего металла. Все вопросы, связанные со строительством этого объекта, мы обсудили, взяли на карандаш, будем решать, и я уверен, что справимся. Рассчитываем, что в этом году манеж будет готов на 90%», - отметил Виктор Кудряшов, оценив степень готовности будущей арены.

Глава регионального кабмина побывал и на строительстве нового корпуса детской инфекционной больницы – пятиэтажного здания на улице Шверника в Самаре. В новом инфекционном корпусе разместят 100 коек для пациентов. Также там оборудуют реанимационное, дезинфекционное отделения, блок рентгенодиагностики. Новый корпус будет оснащен самым современным медицинским оборудованием. Предусмотрены боксы с автономной вентиляцией для изоляции пациентов с высококонтагиозными инфекциями (ветряная оспа, корь, краснуха) и боксированные палаты для больных с инфекциями, не представляющими эпидемиологической опасности (ангина, скарлатина, бронхиты). Общая площадь здания составляет 9,6 тысяч квадратных метров.

К настоящему времени строительные работы близятся к завершению, на первом этаже ведутся отделочные работы, утепление фасада, выполняется монтаж электросети внутри здания.

«Это долгожданный объект для областного центра. Инфекционную детскую больницу в Сызрани мы ввели в эксплуатацию прошлом году. Для Самары такое лечебное учреждение также просто необходимо. Как и поручал Губернатор Самарской области, этот объект мы введем в конце текущего года, то есть практически на год раньше срока. Строители готовы «штурмовать», выполнять работы досрочно. Мы решаем вопрос импортозамещения, отчасти заменяем иностранное медицинское оборудование на оборудование из дружественных стран и российское. Качество этого оборудование достойное, сегодня мы это уже увидели», - прокомментировал председатель областного Правительства.

Новая школа 5-й Просеке (2-й корпус школы № 26) возводится в Самаре в рамках реализации национального проекта «Образование». Строительную площадку председатель областного Правительства посещал не раз, контролируя ход работ и решая возникающие вопросы «в ручном режиме». Виктор Кудряшов осмотрел спортивный зал, актовый зал, столовую на 425 мест, учебные классы. Все работы в здании завершены. Выполнена отделка школы внутри и снаружи, установлено оборудование, расставлена мебель и инвентарь, работы по благоустройству и озеленению территории близки к завершению.

«Школа №26 на 850 учеников будет введена уже в ближайшее время, объект практически готов, остались небольшие замечания по благоустройству. Школа очень комфортная, современная, здесь много новинок, которые только приходят в нашу систему образования: прекрасный спортивный зал со скалодромом, уникальное оборудование в кабинетах физики и химии. Созданы все условия для реализации способностей и талантов учеников, комфортной работы педагогов», – подчеркнул премьер регионального Правительства.
В одном из блоков здания школы разместится детский сад на 75 мест с ясельной группой на 25 ребят до трех лет.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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Теги: Акценты

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