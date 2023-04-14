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Виктор Кудряшов оценил ход строительства социальных объектов в Южном городе и Куйбышевском районе Самары

14 апреля 2023 17:05
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Уже в этом году жители микрорайона Волгарь смогут получать качественное медицинское обслуживание в новой шестиэтажной поликлинике.

Сегодня, 14 апреля 2023 года, свой рабочий день председатель Правительства Самарской области  Виктор Кудряшов начал с посещения строящихся социальных объектов в Волжском районе и городском округе Самара.

Вместе с министром строительства Николаем Плаксиным он проверил, как идут строительные работы общеобразовательных школ в микрорайоне «Южный город» сельского поселения Лопатино Волжского района и жилом районе «Волгарь» Куйбышевского района областной столицы. В Куйбышевском районе Самары также строятся спортивный бассейн и поликлиника на 700 посещений в смену, председатель облправительства осмотрел и эти объекты.

Строительство школы на 1500 мест в селе Лопатино ведется на условиях государственно-частного партнерства, совместно с компанией «ПроШкола», структурой государственного института развития ВЭБ.РФ. Самарская область одной из первых в стране заключила концессионное соглашение на строительство школы в рамках ГЧП, подпись под документом поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Эта школа стала первой из шести образовательных учреждений, которые строятся в регионе в рамках концессионных соглашений.

Строительство началось в 2022 году, на сегодня техническая готовность школы составляет порядка 76%. Завершить строительно-монтажные работы и ввести ее в эксплуатацию  планируется уже в этом году, причем до конца июля. Сегодня на объекте выполняется устройство кровли, утепление фасадов здания, отделочные работы по фасаду и внутренняя отделка, монтаж систем вентиляции, отопления, водоснабжения, электромонтажные работы. Завершается прокладка наружных сетей водопровода, канализации, теплосети, электроосвещения. В настоящее время на объекте задействовано более 300 человек и 3 единицы техники.

«Сегодня мы посмотрели, как идет строительство новой школы на 1,5 тысячи мест в Южном городе, нет никаких сомнений по своевременному вводу в эксплуатацию. Это современная типовая школа, две подобных уже были построены в этом микрорайоне и считаются одними из лучших в Самарской области», - отметил председатель областного Правительства.

В конце 2023 года в Куйбышевском районе Самары планируется открыть новый спортивный объект – бассейн с шестью плавательными дорожками. Здесь будут тренироваться спортсмены и заниматься обучающиеся, спортивный бассейн рассчитан на единовременную пропускную способность 80 человек в смену. Возрастная группа – взрослые и дети от 7 лет. Кроме бассейна в здании разместят залы силовой и спортивной подготовки.

Проект включает и благоустройство прилегающей территории -  устройство проездов с асфальтобетонным покрытием, пешеходных дорожек с покрытием из бетонной плитки, размещение газонов.

Сегодня на объекте выполняется целый комплекс работ: армирование фундаментов под чашу бассейна, бетонирование фундаментов, к концу недели приступят к выполнению работ по армированию подпорных стен здания. До конца месяца планируется выполнить  вертикальную планировку территории.

Виктор Кудряшов: «Долгожданный бассейн в Куйбышевском районе откроется уже в этом году. К сожалению, когда-то единственный в районе бассейн был продан частнику и закрыт. Теперь, с вводом этого объекта, люди получат возможность посещать не только бассейн, но и хореографический зал, зал для единоборств. Таким образом, в Куйбышевском районе появится суперсовременный спортивный комплекс, где смогут заниматься и взрослые, и дети».

В 14 квартале жилого района «Волгарь» строится школа на 1100 учащихся. Это еще одно образовательное учреждение, строительство которого в Самарской области ведется в рамках ГЧП. Работы предстоит много - до конца текущего года объект планируется ввести в эксплуатацию.

Сейчас здесь выполняются работы по монтажу фундаментных блоков, устройство вертикальной гидроизоляции фундаментов и конструкций цокольного этажа, монтаж плит перекрытий цокольного этажа, кирпичная кладка стен первого этажа.

Уже в этом году жители микрорайона Волгарь смогут получать качественное медицинское обслуживание в новой шестиэтажной поликлинике, рассчитанной на посещение 700 пациентов в смену. Поликлиника строится в рамках национального проекта «Здравоохранение». Большинство строительных работ на объекте позади, в настоящее время ведется монтаж внутренних систем – электрических сетей, водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции, укладка настенной и напольной плитки, монтаж дверей, устройство потолков, монтаж кондиционеров, отделка стен. В мае планируется завершить благоустройство вокруг здания.

«В этом году у нас огромное количество вводных объектов – это социальные объекты, объекты жилищно-коммунального хозяйства, очистные сооружения, водоводы. Регион получил существенную федеральную поддержку на их строительство благодаря большим усилиям губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Только по линии министерства строительства в регионе будут введены 23 объекта, еще 17 курирует министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня мы с руководством областного минстроя посетили четыре наиболее знаковых объекта, строительство ведется в графике, планируем своевременно ввести их в эксплуатацию», - резюмировал Виктор Кудряшов.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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