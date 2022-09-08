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В зоне строительства метро «Театральная» ведется переустройство инженерных сетей

8 сентября 2022 14:47
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Работы ведутся как открытым, так и закрытым способами.

В активной фазе в настоящее время в рамках строительства новой станции самарского метро «Театральная» производится переустройство инженерных коммуникаций. В частности, это касается сети теплоснабжения, электрических кабельных линий и кабелей связи, сетей водоснабжения и водоотведения, газовой магистрали. Работы ведутся как открытым, так и закрытым способами. Параллельно они организованы на всем участке улицы Галактионовской в границах улиц Вилоновской и Красноармейской и в примыкающих скверах.

Так, только в сквере в районе пересечения улиц Галактионовской и Вилоновской, где неделю назад было завершено переустройство канализации, а сейчас переносят теплотрассу, трудятся порядка 20 человек.

Сопряженные со строительством метрополитена работы по выносу инженерных коммуникаций не менее важны, чем те, которые связаны непосредственно с возведением самой станции.

Сейчас горячая вода в театр оперы и балета поступает штатно, через улицу Рабочую.

Исполнение задач на всех этапах находится на непрерывном контроле как со стороны заказчика, так и со стороны руководства и профильных служб мэрии.

«Во втором сквере на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской под вынос коммуникаций сейчас «разбита» трасса. Предстоит прокладка водовода через Красноармейскую, – рассказал Первый заместитель Главы Самары Владимир Василенко. – Предусмотрено горизонтальное наклонное бурение. Будут вести трубу в виде гильзы и потом в нее «протаскивать» водовод».

И здесь подрядчик нацелен на максимально бережный подход. Деревья не должны сноситься. Основной массив работ затрагивает газон. Впоследствии в этой зоне рулонный газон, а также система автополива будут восстановлены.

Что касается непосредственно перекрестка улиц Вилоновской и Галактионовской, то там в ближайшее время будет также выполняться горизонтальное бурение в рамках выноса газовой трубы среднего давления. Причем работы синхронизируют – вынос газовой трубы и электрокабелей проведут одновременно.

По улице Вилоновской (в границах улиц Молодогвардейской и Самарской) дорога будет сужена – в целях минимизации неудобств для автомобилистов работы организуют попеременно по полосам. Это еще одна необходимая мера для выноса коммуникаций. Планируется, что в середине октября верхний слой асфальтобетонного покрытия восстановят.

В сентябре планируется закрытие улицы Ново-Садовой от улицы Первомайской до улицы Полевой.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным со строительством метрополитена, ведь последняя станция на первой ветке позволит усовершенствовать транспортную инфраструктуру. Жители смогут гораздо быстрее и без дорожных пробок добираться  с окраины города (от Безымянки и Юнгородка) до исторического центра, где сосредоточено большинство культурных учреждений Самары (музеев, театров и т. д.). При этом существенно сократится интервал движения поездов метрополитена – с 12-15 до 5-8 минут.

Представители заказчика подчеркивают: все работы выполняются согласно проекту, СНИПам и ГОСТам, с соблюдением графика.

 

Фото:   администрация Самары

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