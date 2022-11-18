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В зоне самарского метростроя началось устройство стартовых котлованов

18 ноября 2022 21:17
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Специалисты отмечают, что работы в историческом центре города продвигаются с опережением графика.

В Самаре в зонах метростроя начался один из самых трудоемких этапов работ – устройство стартовых котлованов. Чтобы выдержать плановые сроки реализации масштабного проекта и ввода крупного инфраструктурного объекта в эксплуатацию, принципиально важно к середине декабря текущего года завершить разработку заводного котлована на улице Галактионовской. Это обеспечит техническую возможность монтажа тоннелепроходческого механизированного комплекса. Специалисты отмечают, что работы в историческом центре города продвигаются с опережением графика.

В забойной части стартового котлована сделаны буросекущие сваи, которые выполняют роль ограждающих и несущих конструктивных элементов сооружения,  разработан грунт. Цель – при устройстве заводного котлована достичь отметки, составляющей минус 21 метр. Выкопано уже более половины от общей глубины котлована.

Стоит отметить, что станционный комплекс будет залегать на переменной глубине. Если вблизи перекрестка улиц Галактионовской и Вилоновской – 21 метр, то в сторону улицы Красноармейской предусмотрено небольшое повышение уровня до 16 метров. Специалисты пояснили, что самая низкая точка будет располагаться при движении к улице Самарской, приближаясь к зданию областного Арбитражного суда и Самарской площади: метро «нырнет» на глубину около 30 метров. Затем снова пойдет на повышение – к улице Полевой. В частности, на примыкании к камере съездов глубина должна составить порядка 14 метров. Вариативность позволяет снизить влияние метростроя на дома и другие здания, сузить зону, чтобы для окрестных строений акустические и вибрационные нагрузки во время эксплуатации метрополитена были минимальны.

Крейсерская скорость проходческого щита может быть довольно высокой – в среднем 500 метров в месяц. Но метростроители в обязательном порядке будут учитывать влияние работ на окружающие дома. И при такой зависимости за основу расчетов берут пока 175 метров ежемесячной проходки. На прямых отрезках и участках, где не создается значительного влияния на близлежащие здания, щит пойдет в более быстром темпе. А при подходе к ряду объектов, особенно культурного наследия, щит будет замедляться. Важно сохранить устойчивость и целостность имеющихся строений.

Так, заблаговременно позаботились о фундаменте здания одного из корпусов Самарского государственного технического университета на улице Галактионовской, 141. Решение о необходимости дополнительных работ принято в результате моделирования – специалисты спрогнозировали, как постройка будет вести себя при разработке стартового котлована. Модель показала, что при аварийных ситуациях возможно неравномерное оседание, поэтому в такой ситуации технические решения предполагают грунтоцементные сваи.

Все необходимые усилия мобилизованы для сохранения ритмичного строительства новой станции «Театральная». Детально производство основных и сопутствующих работ, в том числе касающихся инженерных коммуникаций, обсуждается и в мэрии на совещаниях, которые проводятся под руководством Владимира Василенко.

В зоне метростроя в границах улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой ведется переподключение водовода, вынос ливневой канализации. Также начинается сооружение стартового котлована.

 

Фото:   администрация Самары

 

 

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