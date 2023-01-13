В зоне самарского метростроя на улице Галактионовской стартовый котлован готов на 95%

118

Продолжается строительство метрополитена – новой станции “Театральная”: оно велось и в прошедшие праздничные дни, не останавливается и сейчас, в первую рабочую неделю нового года.

К сегодняшнему дню готовность стартового котлована на улице Галактионовской составляет уже около 95%. В завершающей стадии – бетонирование фундаментной плиты. В границах будущего станционного комплекса переустройство инженерных сетей завершено на 75%.

Ожидается, что в зоне метростроя на Полевой/Ново-Садовой стартовый котлован будет готов к началу марта. Сейчас его устройство выполнено почти на четверть.

На стройке работы организованы с учетом действующих нормативов. Строители стараются не мешать жителям, всячески минимизируют временные неудобства, и этому вопросу уделяется повышенное внимание. Так, основные мероприятия заложены в график с 07:00 до 22:00, а в ночное время осуществляются только те работы, которые не связаны с высокой шумовой нагрузкой.

На еженедельных совещаниях, которые Владимир Василенко проводит с участием министра строительства Самарской области Николая Плаксина и сотрудников других профильных подразделений (региональных и городских), обсуждается ход строительства метро, сопряженные работы, связанные с выносом и укреплением инженерных коммуникаций, а также планируемые ограничения движения.

«Пока мы не намерены перекрывать движение в районе перекрестка улиц Галактионовской и Красноармейской. Проезжая часть здесь будет только сужена, поскольку необходимо строительство монолитной камеры в рамках переустройства водовода. Также затем предстоит переустройство трамвайной линии для того, чтобы трамваи могли двигаться по улице Красноармейской, с левым поворотом уходя в сторону улицы Галактионовской. Обеспечить их движение – важная задача, потому что в будущем встанет вопрос временного полного перекрытия перекрестка улиц Галактиновской и Красноармейской. Помимо этого, временно не будет осуществляться трамвайное движение по улице Фрунзе. Когда примем окончательное решение в части сроков, обязательно уведомим горожан. В любом случае только после переустройства трамвайных путей будем вводить какие-либо перекрытия. Кроме того, подрядчику и заказчику строительства метрополитена на совещании озвучили проблематику, касающуюся возможности обеспечения стабильного транспортного сообщения – чтобы они компенсировали затраты по восьми автобусам, которые мы будем потом дополнительно задействовать», – пояснил Первый вице-мэр Самары.

Фото: администрация Самары