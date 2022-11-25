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Основная задача – оперативно справиться с разработкой стартового котлована.
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В зоне метростроя на улице Галактионовской рабочие опустились на глубину более 20 метров

25 ноября 2022 21:30
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Основная задача – оперативно справиться с разработкой стартового котлована.

В Самаре весь цикл работ, предусмотренных для строительства метрополитена, выполняется в активном темпе, без простоев. Сейчас наибольший объем операций сосредоточен на улице Галактионовской, где расположится станционный комплекс – здесь подрядчик по-прежнему опережает график. Основная задача – оперативно справиться с разработкой стартового котлована, куда уже в декабре текущего года планируется опустить тоннелепроходческий комплекс: смонтируют щит, который в дальнейшем будет разрабатывать породу при движении в сторону пересечения улиц Полевой и Ново-Садовой.

Вблизи перекрестка улиц Галактиновской и Вилоновской глубина заводного котлована должна достичь 21 метра.

«Выполняется выемка грунта. В настоящее время ближе к улице Вилоновской доработано почти под проектную отметку – специалисты опустились на глубину более 20 метров. До основания не докапывают порядка 50 сантиметров. Работы приостановлены до готовности к следующему технологическому циклу. То есть когда арматурные каркасы будут в полной готовности, рабочие снова начнут откапывать и сразу же бетонировать ложе. В сторону улицы Красноармейской предусмотрено повышение уровня залегания стартового котлована. И сейчас отступающим порядком, по «захваткам», идет отработка соответствующих задач. Вероятность простоев исключена, – поясняет заместитель директора ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» Александр Богданов. – На завершающий этап вышли работы, связанные с монтажом последнего металлического пояса расстрельной системы. Всего же 3 пояса, которые необходимы для удержания буросекущих свай – ограждающих конструкций котлована – в неподвижном состоянии».

В ближайшее время профильные службы рассчитывают получить положительное заключение относительно проектной документации, чтобы, основываясь на ней, организовать закупочные процедуры и определить подрядчика на поставку тоннелепроходческого комплекса и производство непосредственно проходческих работ.

Вместе с тем, в исторической части города продолжают заниматься выносом водовода. Переключение (2 переврезки) запланировано под новогодние праздники, когда дорожный трафик будет менее напряженным. А завтра планируется получение ордера для «закольцовки» инженерных коммуникаций. Заручившись таким разрешением, подрядчик будет вскрывать асфальтобетонное покрытие, выкапывать заводные котлованы, затем продавливать футляр и далее прокладывать водовод под дорогами.

Стоит отметить, что всё происходящее на объектах строительства метрополитена находится на непрерывном многоуровневом контроле. Он ведется не только региональным заказчиком и мэрией, но и общественниками. Так, сегодня в периметре работ на улице Галактионовской побывал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.

«Возведение станции метро «Театральная» – самый крупный из реализуемых в столице региона инфраструктурных проектов. Я привык находиться «на передовой» акцентных точек, поэтому стараюсь регулярно бывать, в том числе, на площадках метростроя и наблюдать за строительством и сопутствующими работами. Функция общественного контроля выполняется в рамках реализации федерального законодательства. Сегодня убедился, что в части обустройства стартового котлована рабочие идут с опережением графика, а успешный первый шаг – это, как говорится, половина успеха. Значит, совсем скоро начнется тоннельное строительство – работы по формированию ветки тоннеля в сторону улицы Полевой, – прокомментировал Павел Покровский. – Подчеркну, что по всем вопросам глобального самарского строительства мы всегда на связи с гражданами. Безусловно, отслеживаем и обращения, касающиеся комфорта проживания. Понимаем, что есть неудобства, в том числе связанные с шумными работами. Но они производятся только в светлое время суток – график составлен с учетом минимизации неудобств для жителей окружающих домов. Кроме того, метростроители заботятся о сохранности зданий. На моих глазах заканчивается укрепление фундамента корпуса Самарского государственного технического университета. Уверен в конструктивном решении вопросов и рад общему пониманию тезиса «Неудобства временны. Метро – навсегда!»

Параллельно все необходимые работы организованы и в районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой. В этой локации производится бурение ограждающих конструкций. На текущую дату отбурено 10 из 150 буросекущих свай. Также идет монтаж магистрали ливневой канализации.

Нюансы актуальных работ и перспективы постепенного изменения схемы движения транспорта в зоне метростроя обсудили на еженедельном совещании в мэрии, которое провел Владимир Василенко.

«Сегодня работали над графиком. Намечена предварительная дата открытия одной полосы движения по улице Ново-Садовой, если двигаться со стороны улицы Первомайской. Ориентир – 5 декабря. Будет возможен правый поворот на улицу Полевую. Прямой ход через перекресток – на улицу Самарскую – пока будет недоступен. А открытие двух полос при движении от улицы Галактионовской вверх по улице Полевой, а также правого поворота с улицы Самарской на улицу Полевую планируется до 20 декабря. Благоустройство проезжей части дорог выполнят по временной схеме; по постоянной схеме сделают после завершения строительства метро», – рассказал Первый вице-мэр.

 

Фото:   администрация Самары

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