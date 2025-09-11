Я нашел ошибку
Бастрыкину доложат о проверке возможного нарушения прав девочки в Тольятти
Игрок «Крыльев Советов» попал в топ-7 РПЛ по числу ударов в створ
Обманутые клиенты самарского автосалона обратились к Путину и Федорищеву
Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз
в Большеглушицком районе завершён ремонт региональной трассы, а в Самаре модернизированы «гостевые» маршруты
Хвостатый детектив в Самаре вернул украденный ноутбук
Каждая десятая компания планирует сократить штат осенью
Врач призвала не злоупотреблять кофеином
В высокий сезон активность на рынке долгосрочной аренды Самары выросла на 51,3%

11 сентября 2025 11:20
Медианная ставка долгосрочной аренды за месяц увеличилась на 4,4%.

По данным сервиса Яндекс Аренда, медианная ставка съемного жилья по всем типам комнатности в Самаре по итогам августа 2025 г. составила 31 000 руб. За месяц показатель вырос на 4,4%.

Снять полностью готовую к заселению и комфортному проживанию студию в Самаре можно по стоимости от 22 000 до 53 500 руб., однокомнатную квартиру — от 20 000 до 80 000 руб., двухкомнатную — от 27 000 до 120 000 руб., а трехкомнатную — от 45 000 до 200 000 руб. в месяц.

Интерес к объявлениям о сдаче жилья всех типов комнатности в Самаре увеличился на 51,3% за месяц, а предложение в городе сократилось на 2%.

По данным сервиса Яндекс Аренда, медианная ставка долгосрочной аренды по всем типам комнатности в городах-миллионниках по итогам августа 2025 г. составила 35 000 руб. В августе — самом активном месяце для рынка — стоимость выросла на 1,2% в среднем по 16 мегаполисам. Увеличение медианной ставки долгосрочной аренды сопровождалось заметным сокращением предложения: в среднем по городам-миллионникам оно снизилось на 15,8%.

«Вторая половина лета и начало осени — период высокого сезона на рынке долгосрочной аренды. Рост активности арендаторов в августе 2025 г. в сравнении с июлем составил 25% в среднем по городам-миллионникам. При этом относительно прошлого года активность на рынке оказалась чуть ниже. В августе 2025 г. показатели спроса были на 6,4% меньше, чем в августе 2024 г., — комментирует Роман Жуков, руководитель сервиса Яндекс Аренда. — Благодаря накопленному предложению, в большинстве мегаполисов месячное увеличение ставки аренды не слишком велико даже в условиях возросшей на четверть активности на рынке. Наиболее заметное увеличение стоимости в августе 2025 г. произошло только в Перми, Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде и Нижнем Новгороде. В остальных миллионниках месячный рост ставки не превышал 5%, а в некоторых городах медианная цена стагнировала или даже снижалась».

Увеличение медианной ставки долгосрочной аренды в течение месяца отмечалось в 12 мегаполисах. Наиболее ощутимый рост стоимости был зафиксирован в Перми (+9,9%; до 35 000 руб.) и Ростове-на-Дону (+9,1%; до 33 000 руб.). В обоих мегаполисах увеличение медианной ставки сопровождалось сокращением экспозиции в августе 2025 г. — на 10,3% в Перми и на 5,9% в Ростове-на-Дону. 

Еще в 8 миллионниках увеличение цены было более умеренным. Среди них Уфа (+5,7%; до 28 000 руб.), Волгоград (+5,5%; до 28 000 руб.), Нижний Новгород (+5,0%; до 37 000 руб.), Красноярск (+4,9%; до 27 000 руб.), Самара (+4,4%; до 31 000 руб.), Екатеринбург (+3,7%; до 36 000 руб.), Санкт-Петербург (+1,9%; до 52 000 руб.) и Челябинск (+1,4%; до 26 000 руб.). 

В некоторых городах колебания ставки были незначительными и составили менее процента. Среди них Омск (+0,8%; до 25 000 руб.), Новосибирск (+0,5%; до 35 000 руб.) и Воронеж (-0,7%; до 26 000 руб.).

Небольшое сокращение медианной ставки долгосрочной аренды жилья в августе отмечалось в Краснодаре (-1,1%; до 26 000 руб.) и Москве (-2,8%; до 86 000 руб.), оно связано с накопленным ранее более значительным бюджетным объемом предложения и корректировкой структуры предложения в пользу увеличения числа более компактных и, соответственно, недорогих квартир.

Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025  20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
10 сентября 2025  10:27
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
