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В Волжском районе Самарской области проверили качество жилья, предоставленного переселенцам из аварийных домов

28 октября 2021 17:36
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В Волжском районе Самарской области проверили качество жилья, предоставленного переселенцам из аварийных домов

В Волжском районе Самарской области продолжается реализация программы переселения граждан из аварийного жилья.

Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Администрации муниципального района Волжский, в поселке Стройкерамика полностью заселен 5-этажный многоквартирный дом №7а по улице Народной, построенный в декабре 2020 года в рамках реализации вышеуказанной программы. Первые переселенцы из аварийного жилья справили здесь новоселье в канун новогодних праздников.

На днях жильцов дома посетил консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области Олег Мотин. Он побывал в гостях у Надежды Суховой, получившей жилое помещение в начале года. Она рассказала Олегу Мотину, что в квартире есть все необходимое для комфортного проживания.

Зимой в доме было очень тепло. Радиаторы отопления в подъезде тоже поддерживали нужную температуру, и жильцы без боязни украсили площадки коридоров комнатными растениями, создав домашний уют.

По информации Администрации муниципального района Волжский, всего в рамках реализации вышеуказанной программы в районе предусмотрено переселить больше 1,4 тыс. человек.

Генеральный директор государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подчеркивает, что вопросы качества возводимого жилья для переселения граждан из аварийных домов необходимо держать на постоянном контроле. Новые квартиры должны быть благоустроенными, со всем необходимым для комфортного проживания, дома - соответствовать всем стандартам качества. При этом важно, чтобы рядом с построенными в рамках программы домами была вся необходимая социальная инфраструктура.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», реализация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ.

Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ

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