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В Волгаре продолжается строительство поликлиники

30 декабря 2022 18:23
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В настоящий момент на объекте работают порядка 100 строителей и полным ходом идет устройство кровли и фасада.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» возводится новая шестиэтажная поликлиника на 700 посещений в смену на пересечении улиц Осетинской и Виталия Талабаева.

Поликлиника будет состоять из трех основных групп помещений: общих, лечебно-профилактических, служебных и административно-хозяйственных. В составе поликлиники расположатся помещения инфекционного приема с отдельными зонами входа: с юго-западной стороны в блок помещений инфекционного взрослого приема, с северо-восточной стороны вход в блок инфекционного детского приема. Оказание врачебной помощи населению планируется по следующим направлениям: терапия, педиатрия, хирургия, кардиология, эндокринология, оториноларингология, офтальмология, неврология, гинекология.

Общая площадь новой поликлиники составит 13 тыс. кв. метров.

В настоящий момент на объекте работают порядка 100 строителей и полным ходом идет устройство кровли и фасада, прокладка внутренних сетей электроснабжения, электроосвещения, отопления, слаботочных сетей, сетей вентиляции, укладка настенной и напольной плитки, монтаж дверей.

Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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