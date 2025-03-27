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В центре Самары построят ЖК возле Линдовских казарм

27 марта 2025 13:45
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В центре Самары построят ЖК возле Линдовских казарм

В Самаре начались публичные слушания по проекту застройки в центре города. Возвести новый дом решили по адресу: Мичурина, 80.

С заявлением в мэрию Самары обратилось ООО «ДЭН». Этой компании уже принадлежит указанный земельный участок. Застройщик попросил разрешение на возведение жилого дома средней этажности.

«Территория находится в непосредственной близости объекта культурного наследия регионального значения „Комплекс военных казарм Линдовского городка“, полностью в границах его зоны охраны. Что в свою очередь накладывает некоторые ограничения на освоение данной территории», — говорится в документах на сайте мэрии.

Именно близость к памятнику объясняет, почему застройщик хочет возвести здание средней этажности. Дома выше 51 метра строить там нельзя.

У граждан Самары есть возможность высказать свое мнение по проекту до 1 апреля. Ознакомиться с материалами можно по адресу: Галактионовская, 132, холл 1-го этажа. Экспозиция проекта открыта с понедельника по пятницу, пишет 63.ру. 

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