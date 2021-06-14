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В центре Самары хотят построить еще высотки

14 июня 2021 11:44
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В центре Самары хотят построить еще высотки

В областной столице стартовали публичные слушания. На них рассмотрят заявки бизнесменов и горожан по согласованию отклонений от предельных параметров разрешенного строительства и на условно разрешенный вид использования земельных участков. В частности, самарцев просят озвучить мнение по поводу застройки в Ленинском районе.

Желтым выделен один из 8 вынесенных на слушания участков. Его площадь 265 квадратных метров. Остальные 7 расположены в непосредственной близи

— Речь идет о восьми расположенных рядом участках общей площадью 2355 квадратных метров, расположенных на улице Ленинской. Эту территорию хотят использовать под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с максимальным процентом застройки в границах земельных участков — 70%. Причем, согласно заявке на один из этих семи участков, застройщик просит разрешить там строительство высотки с количеством парковочных мест в 10 раз меньше нормы (1 место на 10 квартир), — следует из официального опубликования на сайте мэрии Самары.

Посмотреть проекты и узнать информацию о застройке можно на экспозиции в Департаменте градостроительства Самары по адресу: Галактионовская, д. 132 (в холле 1-го этажа). Экспозиция будет открыта с 19 июня по 28 июня включительно с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу — с 09:00 до 16:00. В этот временной промежуток все желающие могут письменно высказать свое мнение о проекте.

Для желающих принять очное участие в обсуждении организуют собрание. Оно состоится 28 июня в 18:00 по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал. Прийти лучше за час до начала, чтобы организаторы успели занести паспортные данные в листы регистрации, пишет 63.ру.

Фото: Roscadastr.com

Теги: высотки строительство

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