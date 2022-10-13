В ТОСЭР «Тольятти» начато строительство фабрики «Бисквит»

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Резидент территории опережающего развития «Тольятти» реализует инвестпроект по созданию фабрики бисквитных и мучных изделий «Бисквит». В планах инвестора – вложить в создание производства почти 1,3 млрд рублей и создать на будущей фабрике 261 рабочее место. На сегодня в реализацию проекта вложено уже 67 млн рублей, трудоустроено 22 человека.



Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что создание лучших условий для работы бизнеса и реализации крупных инвестпроектов на территории региона – один из приоритетов в работе областного Правительства.



Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на первый квартал 2023 года. На земельном участке проводятся земляные работы, закуплены сваи и другие строительные материалы.



«Традиционно командой областного правительства мы выезжаем на инвестиционные площадки, посещаем региональные предприятия, которые уже запущены в работу и которые еще находятся на этапе строительства. В этот раз мы посетили сразу несколько объектов, в том числе - строительную площадку фабрики «Бисквит», реализация этого проекта находится на начальном этапе. Несмотря на сложности, которые сегодня существуют, инвесторы продолжают работать, где-то перестраиваются, где-то меняют технологическое оборудование, сроки реализации, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Мы уверены, что при поддержке Самарской области, при поддержке администрации Тольятти, Правительства РФ мы будем находить новые инструменты для того, чтобы инвесторам и в этих условиях помогать активно развиваться».



По словам инвестора Василия Посохова, сейчас на фабрике идет создание свайного поля, затем строители приступят к укладке фундамента, а после –возведению самого корпуса будущей фабрики. Производство разместится на земельном участке площадью 12,5 тысяч квадратных метров. Помимо производственного цеха здесь построят административно-бытовой корпус, два склада: один - для хранения готовой продукции, второй – для сырья и полуфабрикатов. Фабрика будет выпускать не менее 2 тысяч тонн продукции в месяц: печенье, бисквиты, пирожные и др.



«Аналогичное производство уже работает в Кинеле. Мы выпускаем там бисквиты, но объемов действующего предприятия нам не хватало, и было принято решение строить вторую фабрику в Тольятти. Здесь нам оказали все необходимое содействие по оформлению земельного участка, - рассказал Василий Посохов. – Продукцию, которую будем выпускать на тольяттинской фабрике, планируем поставлять по всей стране и ближнему зарубежью».



ТОСЭР «Тольятти» является лидером страны по числу резидентов. Здесь инвесторам предоставляется целый ряд льгот, в том числе налоговых, и упрощенные административные процедуры. Аналогичный режим действует и в Чапаевске. Сегодня в регионе 83 компании реализует инвестпроекты на площадках территорий опережающего развития.

Фото: департамент информационной политики СО