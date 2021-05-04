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В Тольятти построят новый детский сад и школу

4 мая 2021 11:53
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В Тольятти построят новый детский сад и школу

Фундамент нового детского сада на улице 40 лет Победы в Тольятти готов на 50%, а с 11 мая строители приступят к возведению каркаса стен. Новый детсад смогут посещать 150 ребят в возрасте от 1,5 до 7 лет, при чем для деток ясельного возраста предусмотрено 3 группы на 45 мест.

Также в Тольятти, в 20 квартале, приступили к строительству новой школы на 1600 мест. Работы идут стремительно. Сейчас здесь идет бетонная подготовка под фундамент и устройство фундаментной плиты здания, продолжаются земляные работы, а также работы по замещению грунта. Во второй половине мая планируют начать заливку стен и колонн подвала. 

Эти образовательные учреждения в Тольятти строятся в рамках национальных проектов: детский сад – «Демография», школа – «Образование». Для детей будут созданы комфортные и современные условия. 

Строительство социально значимых объектов - приоритетное направление стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Создание условий для семей с детьми – задача властей всех уровней, ведь планы, стратегии, национальные проекты нацелены на будущее. «Командная работа, которая по поручению Президента страны Владимира Путина сегодня выстроена между Правительством РФ и главами субъектов России, приводит к быстрым и эффективным решениям», — подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров. 

«Благодаря усилиям Главы региона за последние три года в губернии построено более 80 социально-значимых объектов и большая часть из них - для детей. Учреждения образования появляются и в новых микрорайонах, где много молодых семей с детьми, и там, где проблемы копились годами», - рассказал врио министра строительства Самарской области Сергей Пичушкин.

В новом тольяттинском детсаду помимо обязательных групповых комнат, пищеблока, медпункта, технических и бытовых помещений будут оборудованы физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психологической разгрузки и занятий кружковой деятельностью.

Как пояснил Александр Макаров, заместитель директора подрядной организации, детский сад будет двухэтажный с подвальным помещением. «По графику каркас здания мы должны выставить к 15 июля. По завершению работ по монтажу ограждающих конструкций приступим к благоустройству территории и обустройству открытых игровых площадок», - уточнил А. Макаров.

Будущая школа расположится на площади 8,5 тыс. кв. м. На территории образовательного учреждения будут организованы несколько функциональных зон: площадка для торжественных мероприятий, зона отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-опытная и хозяйственная зоны.

Директор школы №93 Александр Родионов вместе с будущими учениками и их родителями обсуждают учебные планы. «Впереди, конечно, еще целый год, но мы уже работаем над содержанием этого проекта. В процесс с удовольствием включились дети, родители, педагоги. У нас есть год, чтобы наполнить новое здание идеями и содержанием», - поделился А. Родионов.

По словам подрядчиков, в соответствии с графиком в этом году строители смонтируют каркас всего здания школы, а в следующем строительно-монтажные и отделочные работы будут завершены полностью.

 

Теги: детсады строительство школы

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