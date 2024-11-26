В Самарском регионе зафиксирован рост оформленных индивидуальных жилых домов

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1 162 160 кв.м. составила площадь оформленных населением Самарской области жилых домов за истекший период 2024 года . За аналогичный период 2023 года площадь ИЖС составляла 945 921 кв.м.

Лидерами по площади построенных индивидуальных жилых домов стали Ставропольский, Волжский, Красноярский районы, г.о. Самара, г.о. Кинель, а также Кинельский район и г.о. Тольятти.

В перечне традиционных строительных материалов, применяемых для возведения жилого дома, дерево присутствует в 47% случаев.

Совсем немного городов могут похвастаться таким количеством сохранившейся деревянной среды. Туристы, посетившие Самарский регион всегда удивляются такому обилию деревянной архитектуры, ведь именно она является неотъемлемой частью имиджа города.