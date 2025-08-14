Я нашел ошибку
Лучшие спортсмены будут представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях сотрудников полиции.
Более сорока полицейских региона приняли участие в соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой
Автопарк подразделений областной противопожарной службы пополнился 3 пожарными автоцистернами на базе МАЗ.
Пожарным-спасателям областной противопожарной службы вручили ключи от новой техники
На встрече губернатора с активными жителями Рощинского обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием поселка, его инфраструктуры и благоустройства.
Вячеслав Федорищев принял решения по дополнительному развитию поселка Рощинский
Она несколько месяцев назад пришла работать в ООО «Центр диспетчерского контроля» в качестве оператора мониторинга наземного транспорта.
Супруга участника СВО нашла свое призвание с помощью службы занятости региона
Она предназначена для оснащения профессиональных училищ и профильных учебных центров, а также для обучения сотрудников предприятий.
Самарская компания представила робоплатформу для практического обучения автоматизации
В настоящее время в регионе в различной стадии реализации находятся более 300 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей.
В облправительстве обсудили вопросы повышения устойчивости экономики
В Самарской области формируется активное сообщество участников, готовых воплотить свои идеи в жизнь.
Молодежь Самарской области примет участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов
Мероприятия
В Самаре пройдет хакатон и фестиваль креативных индустрий «Креатив на Волге»
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
В Самарской области за год меньше всего подорожали студии, а по спросу лидируют «однушки»

14 августа 2025 11:35
208
в Самарской области за год меньше всего подорожали студии, а по спросу лидируют «однушки»

Яндекс Недвижимость и «НДВ Супермаркет Недвижимости» выяснили, какие форматы вторичного жилья в Самарской области дорожают быстрее всего и какие пользуются наибольшим спросом. За год сильнее всего прибавили в цене многокомнатные квартиры (четыре и более комнат), а наименьший рост показали студии. При этом по спросу на первом месте остаются «однушки».

По данным Яндекс Недвижимости, в среднем по России наибольшая доля предложения на вторичном рынке приходится на сегмент двухкомнатных квартир — 34%. На втором месте находятся однокомнатные — 30%, на третьем — трёхкомнатные с долей 23%. Доля студий составляет 8%, а на квартиры с четырьмя и более комнатами приходится 5% от всего предложения.

В целом по стране медианная стоимость квадратного метра студий на вторичном рынке увеличилась на 5% за последний год. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры подорожали на 3%, а «трешки» и квартиры с четырьмя и более комнатами выросли в цене на 4%.

В Самарской области квартиры с четырьмя и более комнатами стали лидерами по подорожанию: медианная стоимость квадратного метра увеличилась на 5,8% за год до 107 000 рублей. Средняя полная стоимость составила 11,8 млн рублей (+8,5%). При этом наименьший рост цен зафиксирован в сегменте студий: +0,6% за год, до 125 000 рублей за квадратный метр, а средняя полная стоимость, напротив, даже снизилась на 4,5% до 3,4 млн рублей. Опережающий рост цены метра в сравнении с полной ценой говорит о том, что год назад в продаже были студии, в среднем, большей площади.

Трёхкомнатные квартиры за год прибавили в цене 2,3% — до 98 000 рублей за квадратный метр, а средняя полная стоимость составила 6,7 млн рублей (+2,8%). Двухкомнатные квартиры выросли на 4,4%  до 104 000 рублей за «квадрат», при средней полной стоимости 5,3 млн рублей (+5,5%). Однокомнатные квартиры подорожали на 4,7%  до 118 000 рублей за квадратный метр, их средняя полная стоимость составила 4,2 млн рублей (+3,5%).

По данным «НДВ Супермаркет Недвижимости», за год в Самарской области 77,6% сделок совершалось с однокомнатными квартирами, 14,3% — с двухкомнатными, 8,2% — с трехкомнатными.

«В большинстве крупных регионов России однокомнатные квартиры остаются самым востребованным форматом на вторичном рынке. Однако в ряде локаций покупатели чаще выбирают двухкомнатные квартиры, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — Часто это связано с тем, что в пересчете на квадратный метр именно «двушки» оказываются самым доступным форматом. Для регионов, где доля спроса на этот сегмент выше, этот фактор, очевидно, становится одним из ключевых при выборе объекта».

«Однокомнатные квартиры, включая евроформаты, являются наиболее распространенным типом жилья для максимально широкой целевой аудитории,  — комментирует Елена Чегодаева, руководитель департамента аналитики и консалтинга НДВ Супермаркет Недвижимости. – Это и молодые семьи с детьми и без детей, и одиночки, которые рассматривают улучшение жилищных условий в будущем. Также данный формат очень востребован самыми молодыми людьми (до 30 лет)  и людьми пенсионного возраста».

По данным «НДВ Супермаркет Недвижимости»,  однокомнатная квартира — самый популярный вариант по доле спроса в ряде крупнейших регионов. Этот формат готового жилья наиболее популярен в Самарской области (77,6% спроса), Саратовской области (72%), Челябинской области (69,5% спроса), Якутии (68%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (65,6%), Новосибирской области (62,5%) и Краснодарском крае (55%).

