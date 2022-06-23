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В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту

23 июня 2022 13:12
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В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту

В последние годы на развитие дорог в российских регионах выделяется беспрецедентное федеральное финансирование. Так, в начале июня Президент РФ Владимир Путин одобрил план дорожного строительства на 2023-2027 годы, на реализацию мероприятий направят 13,2 трлн рублей. В рамках пятилетнего плана будет обеспечено опережающее исполнение показателей по доведению до норматива 85 % дорог в 105 крупнейших агломерациях и более 50 % дорог в регионах. Эта цель должна быть достигнута в 2024 году, однако за счет опережающего финансирования и системной работы показатель будет выполнен в 2023 году.

Основной инструмент достижения стратегической цели — национальный проект «Безопасные качественные дороги». Так, в 2022 году благодаря его реализации в 84 субъектах страны к нормативу приведут более 15 тыс. км дорожной сети, в том числе в Самарской области - 296,87 км автомобильных дорог.

Вести строительство масштабных капиталоемких объектов с опережением сроков, стало возможным благодаря опережающему финансированию из федерального бюджета и системной работе Главы региона Дмитрия Азарова, защищающего интересы Самарской области на Федеральном уровне.

«Выполнение намеченного идет с опережением графика. Свыше 300 объектов уже приняты в эксплуатацию: это и участки дорог по социально значимым маршрутам и искусственные дорожные сооружения», ― прокомментировал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В этом году в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» к нормативу приведут порядка 5 тыс. объектов, из которых 51 объект строительства, 122 реконструкции. Капитально отремонтируют 433 участка региональных, муниципальных и местных автодорог, более 4,3 тыс. ― отремонтируют. В Самарской области таких объектов в текущем году будет 4, общей протяженностью 25 км.

«На реализацию федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» из бюджетов всех уровней предусмотрены средства в сумме 367 млрд рублей, ― рассказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко. ― Мы должны не сбавлять темпы работы и делать все для того, чтобы дороги были безопасными и качественными, и это нашло соответствующее отражение в положительных отзывах граждан нашей страны».

Также масштабные работы запланированы в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети». Его цель ― повышение уровня экономической связанности территорий страны за счет строительства и реконструкции участков федеральных трасс. Для этого возводятся обходы крупных городов, транспортные развязки, строятся искусственные сооружения. В частности, в этом году построят и реконструируют более 200 км бесплатных федеральных трасс и порядка 20 км платных автодорог. 

Отметим, с начала реализации дорожного нацпроекта, в Самарской области введено в эксплуатацию 26 объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта общей протяженностью 178,65 км.

Среди стратегически важных объектов транспортной инфраструктуры, досрочно введённых в эксплуатацию - реконструкция старого мостового перехода через реку Сок, в составе автомобильной дороги Волжский – Курумоч – «Урал», и строительство нового моста, параллельно существующему, что позволило разгрузить выезд с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.

 В текущем году готовится к вводу строительство II этапа Самарского мостового перехода (по проекту «Фрунзенский»). Магистральная дорога общегородского значения будет иметь выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, а также на региональную дорогу «Самара - Волгоград» и обеспечит транспортную доступность микрорайона «Южный город» и Новокуйбышевска.

Опережающими темпами ведется строительство двухуровневой развязки в Самаре, на пересечении ул. Ново-Садовая и ул. Советской Армии, Новая эстакада разгрузит основные транспортные потоки из спальных районов в центральную часть города. 

Теги: В центре внимания

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