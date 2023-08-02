В Самарской области строительство новых школ ведется ускоренными темпами

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Во вторник, 1 августа 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание, на котором рассматривались вопросы строительства новых школ на территории региона.



Напомним, за период 2023-2024 годов в Самарской области планируется построить девять новых школ. Такую задачу поставил перед Правительством и строительным комплексом региона Губернатор Дмитрий Азаров. Шесть образовательных учреждений будут возведены в рамках концессионных соглашений с ООО «ПроШкола», структурой государственного института развития ВЭБ.РФ, два – с привлечением средств местного, регионального и федерального бюджетов, и одно – в селе Тимофеевка Ставропольского района – за счет средств областного и местного бюджетов. Ввод этих объектов даст региону дополнительно порядка 10 000 новых учебных мест.



В совещании приняли участие заместитель председателя Правительства региона Александр Фетисов, руководство регионального министерства строительства, министерства экономического развития и инвестиций, министерства образования и науки, минтранса, минимущества и минЖКХ, главы крупнейших муниципалитетов – Самары и Тольятти, представители экспертных организаций, проектных учреждений, ресурсоснабжающих организаций, компаний – подрядчиков, руководство ООО «ПроШкола». Основные вопросы касались реализации шести совместных проектов с ВЭБ.РФ.



Ситуация с масштабным строительством школ находится на постоянном контроле Правительства Самарской области, и такие встречи проходят регулярно. Участники обсуждают взаимодействие различных сторон процесса: муниципалитетов, строителей, проектировщиков, экспертных органов, ресурсоснабжающих организаций, соблюдение графиков строительства, выполнение протокольных поручений по организации работ.



Школу на улице 40 лет Победы в 14А микрорайоне Тольятти проектной мощностью на 1200 мест планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Реализация этого проекта находится на начальном этапе. Выделен земельный участок, проект здания проходит государственную экспертизу. Принято решение, что школа будет построена по технологии, позволяющей ускорить темпы исполнения работ. Ранее, на одном из совещаний, председатель областного Правительства давал поручение проработать вопрос строительства подъездной дороги к образовательному учреждению. В настоящее время готовится постановление Правительства об установлении расходного обязательства для города на строительство дороги.



«Коллеги, не позднее сентября необходимо начать работы на площадке. Мы должны ввести объект не в декабре, а летом 2024 года, чтобы еще полтора-два месяца педагогический коллектив и дети могли «обживать» школу, организовать занятия в рамках дополнительного образования», - обратился к участникам встречи Виктор Кудряшов.

На совещании проанализировали ход строительства школы на 675 учебных мест на улице 70 лет Октября в 18-м квартале Автозаводского района Тольятти. Здесь требовалось оперативно внести изменения в проект в соответствии с замечаниями госэкспертизы. Заключение экспертизы ожидается в сентябре.



Концессионную школу на 1100 учебных мест в микрорайоне «Волгарь» намерены построить ударными темпами – за строительный сезон выполнить весь комплекс работ и ввести в эксплуатацию в конце 2023 года. К настоящему времени строительная готовность объекта составила 50%. В апреле председатель областного Правительства посещал строящийся объект и лично убедился в том, что работы идут полным ходом. Виктор Кудряшов призвал с особым вниманием контролировать план-график работ.



Важнейшим для областного центра является проект строительства концессионной школы на площадке бывшего завода имени Масленникова в районе улиц лейтенанта Шмидта и Ново-Садовой, на 675 учебных мест. В настоящее время завершен процесс передачи участка собственником на баланс Самарской области. Первостепенным являются вопросы подготовки участка: очистки территории от строительного мусора и деревьев, проектно-изыскательских работ, выноса коммуникаций. Договор с подрядчиком планируется заключить 11 августа, ориентировочный срок получения заключения государственной экспертизы по проекту – конец текущего года.



Еще один концессионный проект по строительству школы планируется реализовать в жилом микрорайоне «Крутые ключи» Красноглинского района Самары. После ввода в эксплуатацию образовательное учреждение будет готово принять 425 учеников. Сейчас здесь заканчивается процесс подготовки участка, заключаются договоры на технологическое присоединение с газо-, электро-, водоснабжающими организациями.



Фактически готова к вводу в эксплуатацию школа в Лопатино на 1500 мест, которая примет школьников из микрорайона Южный город. На объекте завершаются работы по чистовой отделке помещений, идет сборка мебели, монтируется оборудование. «Необходимо ввести этот объект в ближайшее время, с тем, чтобы первого сентября дети из Южного города пошли в новую школу. Для нас это вопрос принципиальный», - заключил Виктор Кудряшов.



Напомним, таких темпов строительства образовательных учреждений в Самарской области не было много лет. Развитие материально-технической базы школьного образования – результат планомерной работы Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства региона по взаимодействию с федеральным центром, активному участию региона в реализации национальных проектов и госпрограмм, привлечению финансирования на строительство социальных объектов.