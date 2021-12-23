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В Самарской области стартовал пятый этап надвижки Волжского моста

23 декабря 2021 14:26
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К настоящему времени состоялись надвижки  двух пролетных  строений на правом берегу  и двух  – на левом. 

В среду, 22 декабря стартовал пятый этап надвижки металлоконструкций пролетного строения Волжского моста в составе Обхода Тольятти, части международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай». В результате, до Нового года,  металлоконструкции пролета должны надвинуться на 23 опору. 

«На данный момент нам предстоит надвинуться на опору 23. Сейчас аванбек находится на 24 опоре. Укрупненная часть пролетного строения составляет 425 метров», - рассказал Антон Голоднев, инженер строительного контроля подрядной организации.

К настоящему времени состоялись надвижки  двух пролетных  строений на правом берегу  и двух  – на левом. 

Напомним, в будущем общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. Всего будет 26 опор, 25 пролетных строений. Надвижка осуществляется к центру русла реки Волги, с двух сторон.

Возведение волжского моста началось ровно два года назад. 

Напомним, в результате работы, проведенной Губернатором Дмитрием Азаровым проект «Строительство обхода г.Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу» включили в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным.  

В 2018 году во время встречи с Владимиром Путиным Губернатору Дмитрию Азарову удалось доказать необходимость прохождения трассы именно через Самарскую область и заручиться поддержкой Президента. Маршрут был скорректирован, хотя это потребовало внесения изменений в транспортную стратегию страны.

Строительство международного транспортного маршрута «Европа– Западный Китай» – один из крупнейших проектов государственно-частного партнерства в России, который уже получил высокую оценку ООН и победил в номинации «Лучший ГЧП-проект в сфере автомобильных дорог» в 2020 году. 

К строительству мостового перехода через реку Волга привлечены специалисты, возводившие переход над Керченским проливом, которые привезли  традицию - устанавливать символ Нового года прямо на мостовом пролете. В преддверии праздника, украшенную елку установили и над Волгой. 

Сейчас на объекте работают более 1200 человек и около 250 единиц техники. Работы завершить планируется до 31 декабря 2023 года.

Правительством Самарской области оказывается всесторонняя помощь в реализации проекта. Трасса обеспечит скоростное автомобильное сообщение между четырех из восьми крупнейших агломераций России: Московской, Самарско-тольяттинской, Нижегородской и Казанской.

В масштабах Самарской области, строящийся обход Тольятти с мостовым переходом через реку Волга повысит инвестиционную привлекательность особой экономической зоны «Тольятти», технопарка «Жигулевская долина» и предприятий, расположенных поблизости, что, в свою очередь, станет дополнительным импульсом к развитию экономики региона и России.

 

Фото:   правительство СО 

 

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