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В Самарской области создают еще один инструмент грамотной комплексной застройки территорий

19 июня 2025 10:43
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В Самарской области создают еще один инструмент грамотной комплексной застройки территорий

В среду, 18 июня 2025 года, в открытом режиме прошло заседание Правительства Самарской области. По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева его провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Михаил Смирнов. В заседании приняли участие руководители министерств и ведомств, главы муниципальных образований, представители Самарской Губернской Думы.

Министры областного Правительства рассмотрели 10 вопросов повестки. Работа заседания началась с доклада и.о. министра экономического развития Олега Майорова о законопроекте, устанавливающем дополнительные критерии понятия «масштабный инвестиционный проект» и расширяющем перечень требований к застройщикам при реализации таких планов.

По новым нормам для признания инвестиционного проекта масштабным застройщик обязан построить на земельном участке не менее 200 тысяч квадратных метров жилых помещений, часть которых (не менее одного процента) – передать в собственность Самарской области или муниципалитета для решения социальных задач. Кроме того, инвестор должен взять на себя обязательства по строительству транспортной инфраструктуры и социальных объектов, а еще за счет собственных средств (в размере не менее 100 млн рублей) реконструировать исторически ценный градоформирующий объект.

Застройщики, которые будут реализовывать такие проекты, смогут получать землю в аренду без торгов, при условии подтвержденного опыта деятельности (ввода в эксплуатацию не менее 300 тысяч квадратных метров жилья за последние три года).

Законопроект позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства и комплексно решать вопрос обеспечения жилых районов необходимой инфраструктурой.

«Делаем важный шаг во исполнение поручения Губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева: создаем еще один инструмент грамотной комплексной застройки территорий, и при этом решаем вопрос сохранения культурного наследия. Попросил бы при направлении этого законопроекта в Самарскую Губернскую Думу обеспечить масштабную процедуру обсуждения, с привлечением общественности», — подчеркнул Михаил Смирнов.

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